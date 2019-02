Stiri pe aceeasi tema

- Detoxifierea ficatului se face cu ajutorul unei bauturi preparate cu apa, patrunjel si suc de lamaie, scrie exquis.ro.Specialistul Cesur Durak precizeaza ca aceasta bautura detoxifianta pentru ficat trebuie consumata in doua etape de cate 15 zile. Sucul de patrunjel si lamaie se bea…

- Este una dintre cele mai populare diete in randul celor care vor sa scape de kilogramele in plus. Combinația de lapte de migdale și ceai verde nu numai ca are un gust excelent dar va elimina sentimentul de foame si reprezinta o alternativa in curațarea și detoxifierea corpului.

- Bea elixirul timp de 12 zile consecutive. Te va ajuta sa pierzi pana la 5 kilograme, daca ai o alimentatie sanatoasa. Ingrediente un pahar de apa caldasucul de la jumatate de grapefruit Continuarea AICI.

- Toți parinții iși doresc tot ce-i mai bun pentru copiii lor și, daca ar putea, le-ar da și luna de pe cer. Asta nu este intotdeauna in avantajul copiilor, mai ales daca ne referim la timpul petrecut in fața device-urilor electronice. Un studiu realizat la Universitatea din Copenhaga și publicat in International…

- Copiii de la Palatul Copiilor din Galati, de la scoala nr 22 si cei din comunitatea rusilor lipoveni din localitatea Carcaliu s-au mobilizat si au pus in scena mai multe momente artistice pentru ajutorarea elevilor care primesc asistenta din partea fundatiei ”Familia”.

- Endometrioza este o boala ale carei cauze nu sunt cunoscute cu exactitate si in care celule ale endometrului – mucoasa uterina – cresc sub forma de placi in alte parti ale organismului. Afectiunea este extrem de dureroasa si apare la femei din ce in ce mai tinere.

- O platforma online ii ajuta pe romanii plecați in strainatate sa gaseasca produse autohtone in 25 de țari din lume. Site-ul aduce la un loc peste 1000 de magazine, restaurante, cofetarii și patiserii cu specific romanesc din 450 orașe.