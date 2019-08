Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 august, in jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din Alba…

- Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului pentru un barbat de 48 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși era extrem de beat. Sute de șoferi au incasat amenzi sau au ramas pietoni la sfarșit de saptamana, in Timiș.

- Un șofer in varsta de 24 de ani, fara permis de conducere, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu 124 km/h in localitate, cu 74 km/h peste limita legala. Tanarul a fost oprit pentru control, pe DN 17, in comuna Șcheia, de un echipaj rutier […]

- Un minor a decis sa urce la volanul unui autoturism deși nu deținea permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Din fericire, oamenii legii l-au identificat in trafic inainte sa poata produce un accident rutier. Adolescentul teribilist s-a ales cu dosar penal. Imaturitatea și-a…

- Tanar de 30 de ani din Blaj, cu dosar penal. A fost prins de polițiști conducand cu permisul suspendat un autoturism La data de 10 iunie 2019, in jurul orei 22,20, in timp ce acționau pe strada Principala din localitatea Tiur, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism…

- Soferul beat a fost descoperit de politistii de frontiera, la un control de rutina efectuat pe E87, pe raza municipiului Galati. Echipa de control a cerut ajutorul Politiei Rutiere dupa ce a sesizat ca persoana de la volan, un tanar de 34 de ani, mirosea puternic a alcool.

- Prins in trafic la volanul unui autoturism, fara a detine permis de conducere, un barbat a incercat sa pacaleasca vigilenta politistilor, sarind pe bancheta din spate. El s-a ales cu un dosar penal, la fel cum i s-a intamplat si unui tanar de 15 ani, pe numele caruia s-a intocmit un dosar penal ...

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan si a refuzat recoltarea de probe in vederea stabilirii alcoolemiei. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, in jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus au oprit pentru control, pe strada ...