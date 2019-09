Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 20 de barbați au fost filmați in timp ce se bateau cu macete, cuțite și sabii, pe timpul zilei, pe strazile din Londra. Violențele au avut loc in apropierea a doua gari aglomerate din...

- Calatorii din Gara de Sud Ploiesti au avut ieri parte de un spectoacol spontan inedit. Doi barbati aflati sub influenta bauturilor alcoolice s-au chinuit minute bune sa sara un gard care despartea liniile de cale ferata. Desi abia se mai tineau pe picioare, incapatanarea celor doi barbati a fot mare.…

- Doi barbati, aparent aflati sub influenta bauturilor alcoolice, au facut deliciul calatorilor din Gara de Sud din Ploiesti. Cei doi s-au chinuit minute bune sa sara un gard care despartea liniile de cale ferata. Cei doi barbati, trecuti de prima tinerete, abia se mai tineau pe picioare. Cu toate acestea…

- Aflati intr-o masina moderna, in spatele trabantului, doi barbati au filmat cat de repede se strecura masina veche comunista printre ceilalti participanti la trafic. "Bai, esti nebun? Uite cum i-a aliniat! Merge cu 150 de km/h", nu-si poate stapani uimirea unul dintre barbati. Filmuletul a adunat 1,3…

- O mama britanica a demonstrat ca este neinfricata cand e vorba despre copilul ei. Femeia a fost surprinsa de o camera de supraveghere in timp ce se lupta cu trei barbați mascați care voiau sa ii fure mașina, in care se afla fiul ei in varsta de trei ani.

- Trei barbati din Ploiesti, Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici, au fost fost condamnati la inchisoare in Statele Unite, dupa ce au fost gasiti vinovati de conspiratie in vederea comiterii de frauda informatica, frauda si abuz informatice si furt agravant de identitate,…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, suspendarea din functie a fostului sef al DNA Ploiest,i Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva. Pe 15 iulie, Lucian Onea a fost trimis in judecata…

- Doi tineri din Alba, in varsta de 22 si 31 de ani, plecati la munca in Germania, sunt dati disparuti de trei zile dupa ce au intrat in apele raului Rin si nu au mai iesit la suprafata.