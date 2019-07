Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi trait 24 de ani ca intr-o inchisoare. 24 de ani in care ar fi fost batuta pana la lesin, trezita cu galeti de apa aruncate peste ea si mai apoi, batuta... din nou. O viata in care i s-ar fi interzis sa iasa din ograda ori sa stea de vorba cu vreun vecin. Dar acum... a ajuns la capatul puterilor.…

- Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Arad și Complexul Muzeal Arad, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și Consiliul Județean Arad, organizeaza expoziția...

- La finalul saptamanii trecute, vineri, salariații CE Oltenia, care au copii minori in ingrijire, au primit pe cardul de salariu, conform CCM, cate 100 de lei prima pentru fiecare copil. Banii astfel primiți au fost impozitați, conform legii. Prima pentru Ziua Copilului s-a acordat doar salariaților…

- Locurile de joaca din municipiul Campina reprezinta unul dintre puținele puncte pe care administrația locala le-a avut mai tot timpul in vedere. Dupa ce au fost realizate mai multe locuri noi de joaca, s-a trecut la modernizarea celor deja existente. Zilele acestea este in curs de modernizare locul…

- București, 31.05.2019: Premium Porc Group, al doilea cel mai mare crescator de porcine din Romania, a organizat, și anul acesta, activitați dedicate celor mici in comunitațile din care face parte, prilej cu care peste 1.200 de copii au primit cadouri din partea companiei. „Creștem in Romania” inseamna,…

- CSC Ghiroda organizeaza in perioada 31 Mai – 2 Iunie și 7-9 iunie Turneul Internațional de fotbal pentru copii, dotat cu Trofeul Cupei Verii, un eveniment de marca pentru comunitatea locala din comuna aflata in apropierea Timisoarei. Acest turneu iși propune sa fie unul dintre cele mai bune din țara,…

- Preșcolarii de la Gradinița „Arici Pogonici” din Gherla și școlarii din clasa a III a de la Liceul Teoretic „Ana Ipatescu” au participat joi de la ora 10 la o activitate sportiva, intitulata „Ne jucam, alergam, sanatatea ne-o pastram”. Evenimentul s-a desfașurat pe aleile din parcul mare al orașului,…

- O femeie de 31 de ani, angajata ca bona de o familie din Gaești a trecut prin scene de coșmar! In plina strada, aceasta a fost batuta fara mila de un recidivist, in fața celor 2 copii pe care ii avea in grija.