- Politistii gorjeni verifica circumstantele in care un taxi a ars noaptea trecuta pe strada Ciocarlau, din muncipiul Targu Jiu. Autoturismul ii apartine unui barbat de 38 de ani, din localitate și se afla parcat din luna februarie 2017, intrucat a fost avariat intr-un accident de circulație, ramanand…

- Politisti din Targu Jiu ancheteaza conditiile in care s-a produs explozia la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Minerilor din oras. Deflagratia a avut loc marti noapte, iar, in urma exploziei, o tanara, de 24 de ani, din comuna Aninoasa, care se afla singura in apartament, a suferit arsuri…

- Un eveniment care se poate intampla o data-n viața s-a petrecut, ziele trecute, in Moldova. Cinci tineri din Iași s-au batut și au cazut cu toții in fosa plina cu fecale. Polițiștii ii cerceteaza acum pentru lovire dupa ce unul dintre ei a ajuns pe patul de spital. Intimplarea a avut loc, sambata seara,…

- Polițiștii gorjeni au inceput o ancheta la Colegiul „Ion Mincu” din Targu Jiu, dupa ce un elev ar fi fost agresat de doi colegi mai mari. Incidentul ar fi avut loc miercuri, in Caminul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” din Targu Jiu. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, tatal victimei…

- Romanca și alte doua surori de origine marocana au venit acasa de la clubul unde erau dansatoare, informeaza Romania TV. Nu se știe din ce motiv, cele trei s-au luat la bataie și au inceput sa se loveasca cu bastoane, dar și cu mai multe obiecte de prin casa. Citeste si Doi romani, ucisi in…

- Trei barbați acoperiți cu glugi au spart geamul unei mașini din care au sustras doua genți in care credeau ca se afla laptopuri. Surpriza lor a fost cand și-au dat seama ca gențile sunt pline cu scule și nu cu laptoptop-uri așa cum cel mai probabil au banuit. Chiar și așa prejudiciul cauzat este…

- La data de 12 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati de un barbat, de 54 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns, cu chei potrivite, in autoturismul sau, parcat pe Aleea Zambilelor, din Motru, iar in incercarea de a-l…

- Viceprimarul unei comune din Neamț a fost batut de un pușcariaș de la Penitenciarul Vaslui. Vasile Judescu, viceprimarul localitații Pancești, a ajuns la spital cu trei coaste rupte și numeroase alte rani, dupa ce a fost snopit in bataie de un barbat condamnat pentru talharie. Ionut Tofan primise invoire…

- Politistii au depistat in flagrant delict doi tineri din Lipia, banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturismesi de componente ale acestora, comise pe raza municipiului Buzau.Prin fortarea sistemelor de asigurare, acestia ar fi sustras acumulatorul si aparatul radio CD dintr-un autoturism parcat…

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca in localitate, s-a produs un eveniment rutier, soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari a reiesit ca un barbat de 43 ani a condus un autoturism pe strada Aleea Capitan Gheorghe Decuseara…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.

- Un varstnic din Alba Iulia a dat dovada de spirit civic si a predat politiei 3.200 de lei gasiti pe strada. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza, in mod public, felicitari! Ieri, 28 februarie a.c., la Politia Municipiului Alba Iulia s-a prezentat domnul Rus Liviu, in varsta de 85 de…

- In dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., un angajat al unui local de pe Bulevardul Revolutiei din municipiul Arad a cerut ajutorul unor agenti de paza sa intervina in vederea aplanarii unui conflict spontan izbucnit in incinta barului. Trei agenti i-au batut cu pumnii si picioarele pe trei tineri implicati…

- Nu mai aruncați zapada in strada! Acesta este apelul pe care il fac autoritațile locale din Targu Jiu catre toți cetațenii care iși curața trotuarele de zapada, iar mai apoi o arunca in strada in speranța ca se va topi mai repede. Temperaturile extrem de scazute din aceasta perioada impiedica procesul…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Alexandru Budin, unul dintre coordonatorii echipei Technogods de la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu" din Targu Jiu, a lansat o platforma online unde se pot face donatii pentru robotul la care lucreaza elevii targujieni....

- „In acest moment avem doua fantani arteziene pe 22 decembrie”, ne semnaleaza o targujianca, dupa ce doua pompe de apa s-au spart, strada fiind inundata. Articolul ACUM, FOTO: Pompe sparte pe strada 22 Decembrie din Targu Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Tânarul reținut, zilele trecute, de polițiștii clujeni pentru comiterea infracțunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului și conducere fara permis, a fost arestat preventiv.”La data de 20 februarie a.c., tânarul reținut pentru comiterea infracțiunilor…

- Politistii aradeni au retinut doi angajati ai unei firme de protectie si paza care au batut trei tineri care au provocat un scandal intr-un bar din centrul Aradului. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in dimineata zilei de 26 ianuarie a.c., barbatii de 27 si 32 de ani, ambii din Arad ar…

- Politistii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, duminica, mai multi proprietari de masini si-au gasit vehiculele vandalizate. Mai mulți șoferi care și-au lasat mașinile parcate pe Strada 13 Decembrie s-au trezit cu oglinzile rupte. Autoturismele lor au fost vandalizate sambata noaptea, iar din imaginile…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei, au retinut doi barbati in varsta de 20 si 36 de ani, ambii din Merei, banuiti de comiterea infractiunilor de “tulburarea ordinii si linistii publice” si “lovirea sau alte violente”. Cazul a fost sesizat Politiei in aceeasi seara, atunci cand pe…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Situatie nemaiintalnita pe o strada din Lugoj. Activitatea unui magazin de pe strada Caransebesului a fost aproape blocata dupa ce soferul unui camion a fost oprit de politie. Barbatul care avea probleme cu niste documente s-a luat la cearta cu politistii, a inchis cabina si a plecat. Conform unor martori,…

- Doi tineri au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in urma unor perchezitii in orasul Vaslui, politistii ridicand aproximativ 50 de grame de droguri de la acestia. Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE dupa clasarea dosarului Alro Slatina: 'Unul dintre…

- Avem imaginile de la scandalul de aseara Un taximetrist a fost agresat in timp ce stationa la semafor, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Trocadero. Soferul scandalagiu era baut.Potrivit IPJ Constanta, la data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un barbat,…

- Un numar de 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu pasionați de robotica au reușit sa creeze un nou robot cu care vor concura la o competiție intre licee. Concursul va avea loc in luna martie, la București, impotriva a 90 de echipe din Romania. Tinerii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 Poliție, au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 24 și 27 de ani, din Cluj-Napoca, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Conform cercetarilor efectuate, la…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea a doua evenimente rutiere, in localitate, soldate cu ranirea a doua persoane. Primul eveniment rutier s-a petrecut in jurul orei15.30 cand o femeie in varsta de 32 ani, din municipiul Galati a condus autoturismul…

- O conducta de apa s-a spart miercuri seara pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din Targu Jiu, in zona Rompetrol. Circulația este deviata pe strada Vulcan, pana la remedierea problemei, anunța IPJ Gorj. foto TV Sud...

- Polițiștii au reținut un tanar pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de talharie. Acesta ar fi incercat sa sustraga geanta unei persoane in varsta, fiind oprit de larma creata de catre persoana vatamata. Read More...

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Astazi unul dintre suspecti, aflat in arest la domiciliu, a fost preluat de un echipaj al Ambulantei si a fost transportat de urgenta la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus unde a ramas internat. Barbatul in varsta de 28 ani fiind suspect in cazul agresiunii asupra a doi politisti de frontiera. IMAGINI…

- Polițiștii de investigatii criminale i-au identificat pe doi tineri, de 15 si 23 de ani, din Blaj, ca banuiti de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, fapta reclamata politiei la data de 25 noiembrie 2017. Se pare ca in noaptea de 24/25 noiembrie 2017, cei doi ar fi patruns, prin efractie,…

- La data de 31 ianuarie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca in noaptea de 27 spre 28 ianuarie a.c., trei…

- Politistii au depistat doi tineri, in timp ce incercau sa vanda mai multe pliculete cu produse susceptibile a fi interzise. In cauza, a fost intocmit dosar penal, fiind efectuate cercetari sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Buzau au depistat doi tineri,…

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- Polițiștii au reusit sa identifice și sa rețina suspecții in cazul omorului dintr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Brasov. In urma verificarilor, victima a fost identificata ca fiind un barbat de 29 ani , cunoscut ca facand parte din mediul persoanelor fara adapost. „Echipe formate…

- Politistii de la sectia 14, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, fac cercetari in dosarul deschis in urma plangerii depuse de un taximetrist care reclama ca a fost lovit de mai multi soferi.

- La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur, din Cluj-Napoca. În momentul în care au dorit sa paraseasca magazinul, au fost opriți de catre agenții de paza, insa pentru a-și asigura…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii, pe raza municipiului Buzau. Fapta a fost sesizata Politiei la data de 10 ianuarie a.c. de persoana vatamata, o buzoianca in…

- Azi, 12 ianuarie, imediat dupa miezul nopții, pe sensul de ieșire din țara, la PTF Petea, s-au prezentat la controlul de frontiera cetațenii ucraineni O.B. și V.F., in varsta de 39, respectiv 38 de ani, calatorind cu o autoutilitara marca Mercedes Sprinter, cu care transportau diverse bagaje. Politistii…

- Doi tineri au fost raniți intr-un accident rutier, dupa ce mașina condusa de unul dintre ei a fost scapata de sub control și a intrat intr-un gard. Accidentul s-a petrecut in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 2.30, pe DN 17B, pe raza orașului Broșteni.Polițiștii aveau sa constate ca ...

- In cursul zilei de 8 ianuarie, polițiștii medieșeni au reținut trei barbați, aceștia fiind banuiți ca ar fi savarșit o talharie calificata in data de 29 decembrie 2017, in municipiul Mediaș. Read More...

- Sambata, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de violența in familie. Din cercetari, politistii au stablit ca, in noaptea de vineri spre sambata, C.Cosmin, de 26 de ani, ar fi lovit pe tatal…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au arestat un barnat dar în urmarire nationala si internationala, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 3 ianuarie…

- Mii de artificii si petarde oferite ilegal spre vanzare de sase tineri intr-o piata din Alba Iulia au fost ascunse de catre acestia in tomberoane, sub aparate exterioare de aer conditionat sau pe acoperisul unui post de transformare a curentului electric, locuri unde au fost descoperite de politisti,…