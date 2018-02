Stiri pe aceeasi tema

- Pe scurt, duminica, 12 februarie, in jurul orei 19, grupa de interventie a jandarmilor a fost sesizata vizavi de faptul ca un copil ar fi fost batut de mama in cartierul resitean Lunca Pomostului. La fata locului, oamenii legii au gasit-o pe mama, o femeie de 30 de ani, care s-ar fi certat…

- La momentul redactarii acestei știri, forțele de ordine și cei de la ambulanța se afla la fața locului. Polițiștii și medicii incearca sa il convinga pe tanar sa nu iși puna capat zilelor. Din primele informații, se pare ca este vorba despre un tanar de 33 de ani cunoscut cu probleme psihice.…

- Drepturile asupra cartii lui Michael Wolff au fost achizitionate de compania Endeavor Content, potrivit Hollywood Reporter și Variety. Potrivit celor doua publicatii, producator al adaptarii TV va fi chiar Michael Wolff. Cartea „Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump” este…

- „Cu tot respectul, domnule Bilcea, insa in primul rand: creșterea tarifului rovinietelor se va face doar la mașini de mare tonaj, intrucat s-a impus printr-o directiva europeana inca din data de 01 martie 2014. Aceste lucruri s-au amanat, iar din cauza aceasta exista riscul deschiderii procedurii…

- Cum situația treneaza de mai multa vreme, ne-am adresat Poliției Locale Caransebeș, ai caror reprezentanți ne-au comunicat ca nu intra in competența acestei instituții luarea masurilor imporiva celor care ingreuneaza circulația pe strada Tribunalului, chiar daca acolo nu este amenajat niciun…

- Decizia privind retragerea politica a fost luata prin vot, in ședința Comitetului Executiv al PSD, care a avut loc, luni, incepand cu ora 16, la sediul central al partidului. Anterior, șeful Guvernului afirmase ca in cazul in care partidul nu il va mai susține, va demisiona din funcție.…

- In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza cantaretul Ed Sheeran (patru nominalizari), rapperul J Hus (trei nominalizari) si cantaretul soul-pop Rag’n’Bone Man (trei nominalizari). Cantareata Dua Lipa, in varsta de 22 de ani, interpreta piesei de mare succes „New Rules”, va…

- Cele 12 femei, majoritatea victime ale traficului de carne vie din Coreea de Nord, au reușit sa fuga din țara folosind o ambarcațiune de mici dimensiuni. Din pacate, barca folosita de femei pentru a scapa avea o stare precara și o capacitate de numai 10 locuri. Din cauza supraglomerarii,…

- „Daca ați cumparat de Sarbatori un pom de Craciun ecologic, care poate fi replantat, Regia Naționala a #Padurilor – #Romsilva va ofera cateva sfaturi pentru replantarea acestora. Colegul nostru Theodor Chiriac, șeful Ocolului Silvic Branești, a facut pentru dumneavoastra o mica demonstrație…

- Mihail Popkov, in varsta de 53 de ani, a fost polițist pana la plecarea sa din serviciu in 1998. Acesta executa deja o pedeapsa cu inchisoarea pe viața pentru ca a violat și ucis 22 de femei, in orașul rus Angarsk. Ucigașul se folosea de mașina sa de poliție pentru a le atrage pe victime.…

- La volanul noii generații M5 s-a aflat Johan Schwartz, instructor in cadrul BMW Performance Driving School. Recordul precedent de 82,51 kilometri stabilit de Schwartz a fost in 2013 alaturi de vechea generație M5. Apoi, recordul pentru cel mai lung drift a fost de 144,12 kilometri cu…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- Oradenii au, desigur, o misiune facila, meciul fiind practic un simplu antrenament cu public. Formatia noastra isi va trece, cu siguranta, in cont, cea de-a opta victorie, dar principalul obiectiv al sau nu poate fi altul decit rezolvarea problemelor de fond care persista in jocul echipei. Fostul…

- Cea de-a treia ediție a evenimentului Snowman Fest are loc la Ponton Casa Baraj din Valiug in județul Caraș-Severin, in perioada 27-28 ianuarie. Evenimentul este organizat de cei de la Bipolar House. Ediția aceasta este cu totul speciala pentru ca va avea loc lansarea labelului TIER a cunoscutului…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, agenții au fost sesizați, miercuri, in jurul orei 12.45, ca șoferul unui autoturism Hyundai, cu numere de Gorj, a blocat un tramvai Armonia, deoarece a parcat prea aproape de linii. „Conducatorul auto, un barbat de 33 de ani, cu…

- Salariul mediu primit in mana la finalul lunii octombrie de angajații din Timiș a fost, conform Direcției Regionale de Statistica Timiș, de 2.495 de lei. Aceasta reprezinta o scadere fața de luna precedenta cand venitul a fost de 2.503 lei, dar mai mare decat in august cand a fost de 2.469…

- „Dragi romani, Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre și la ceea ce ne propunem. 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea…

- „In cursul lunii februarie a acestui an, atunci cand Bugetul de Stat pe anul 2017 era la promulgat, presedintele Ionahhis si PNL au criticat proiectul PSD. Au facut afirmatii apocaliptice, cu estimari sumbre pentru acest an. Timpul a dovedit ca toata aceasta propaganda a fost una ieftina, menita…

- Cu aceeași determinare cu care s-au inhamat și pana acum, aproximativ 20 de oradeni au iesit, duminica seara, in Ajun de Craciun, pentru a protesta impotriva guvernantilor. Aceștia se declara dispuși sa nu renunțe pana vor fi auziți și ca vor reveni in fiecare seara in Parcul 1 Decembrie din…

- Cei trei baieți au devenit suspecți pentru polițiștii locali de la Biroul Poliția Piețelor pentru ca aveau asupra loc o cantitate semnificativa de materiale pirotehnice, mai exact de petarde. Cand i-au observat pe agenți, tinerii au devenit agitați și au incercat sa fuga. In zadar, insa. ”Au…

Echipa oradeana are un bilant dezamagitor in acest sezon, suferind nu mai putin de noua infrangeri in tot atatea partide disputate. Azi, de la ora 14:00, oradenii sustin ultimul meci din acest an, primind vizita echipei BC SCM 2 Timisoara.

- Strada de puțin peste 1 kilometru a fost inchisa circulației pe timp de zi mai bine de o luna. Pe timp de noapte s-a circulat in condiții de șantier. Iata ca in sfarșit s-a reușit finalizarea lucrarii, dupa ce muncitorii de la Societatea de Drumuri Municipale au turnat asfalt proaspat.…

- Astfel, sambata, 23 decembrie, incepand cu ora 18, pe scena Caminului Cultural din Petris vor urca cele patru cete de dubasi din comuna: Ilteu, Corbesti, Rosia Noua si Petris. Invitati speciali ai evenimentului vor fi dubasii din Julita si Varadia de Mures, dar si Formația de Cantece a Bisericii…



- Potrivit directorului OTL, Viorel Mircea Pop, acestea sunt fabricate in 1988 si modernizate in 1998. „Ale noastre sunt de prin 1976”, precizeaza directorul, vrand sa arate ca noile tramvaie second reprezinta, totusi, un progres, fata de Tatrele din dotare. Aducerea tramvaielor din Germania…

- Romanii care dispun de telefoane provenite din regiuni precum SUA sau Canada se pot trezi ca platesc amenda pentru folosirea acestora pe teritoriul Romaniei. Concret este vorba despre telefoanele care folosesc standardul DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), destinat comunicațiilor…

- Moș Craciun le-a trimis o scrisoare copiilor din Timișoara, prin care ii inștiințeaza ca a lasat langa brad o cutie magica in care cei mici pot sa puna scrisorile pe care i le-au scris Moșului. „In seara de 21 decembrie, la ora 18, atunci cand voi ajunge la Targul de Craciun in sania…

- „In urma sesizarilor venite din partea persoanelor care tranziteaza DN76 cu privire la lipsa marcajelor precum și a neplacerilor create de semaforul de pe raza comunei Pocola care ingreuna traficul, generand cozi și implicit disconfort, Prefectul jud. Bihor, dl. Ioan Mihaiu a intreprins zilnic…

- Acesta este o adaptare special pentru Cezara Dafinescu de George Arion, dupa piesa „Actrița“ și pusa in scena de regizorul Toma Enache, prezent si el in Arad . Editarea video si ilustratia muzicala ii aparțin lui Cristi Sandulescu. Spectacolul a avut premiera anul trecut, cu ocazia implinirii…

- Banii au fost alocați pentru „inlaturarea efectelor calamitaților naturale produse de furtuni, in luna septembrie a acestui an”. „Alocarea este prevazuta intr-o hotarare aprobata de guvern in ședința de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Vor fi afectati cei de pe strada Fagarașului, blocurile 2 si 4, Colegiul National „Mircea Eliade“, Aleea Tușnad, blocurile 1-5 și 7, Aleea Bazna – Gradinița PP5, Aleea Lipova și Calea Caransebeșului, blocurile 3, 5, 7 si 9. Cei afectati sunt sfatuiti sa-si faca provizii, iar daca la reluarea…

- Consiliul Județean Timiș a transmis o adresa primariilor, prin care le cere sa faca schimbul de anvelope pentru ca exista informații ca aceste microbuze nu sunt echipate pentru sezonul rece. Vor incepe imediat și verificari in trafic ale acestor microbuze. „Am avut o discuție cu reprezentanții…

- Conform legii, bicicliștii nu au voie sa pedaleze pe polei sau pe zapada. Ca in fiecare an, RATT duce in depozit cele 440 de biciclete din stațiile intermodale din oraș și de pe malurile Begai. „Avand in vedere condițiile meteo, bicicletele din cadrul sistemului VeloTM vor fi retrase…

- Și de 1 Decembrie, Irina Onescu – primarul din comuna Petriș care a ințeles sa se dedice comunitații și sa ia atitudine atunci cand situația o cere, a lansat un mesaj vis-a-vis de responsabilitațile și mandria de a fi roman. „Mandria de a fi roman deriva astazi dintr-o tot mai palida noțiune…

- Din fericire, deocamdata nu au fost raportate localitați care sa ramana fara energie electrica. Potrivit meteorologilor, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara se vor semnala, la altitudini de peste 1800 m, intensificari ale vantului, care la rafala vor atinge și depași 90-100 km/h.…

- „Am jucat slab, in special in prima repriza cand am fost și conduși, am fost apatici. Dupa pauza ne-am revenit și am intors rezultatul”, a spus antrenorul „roș-albilor”, care a mizat pe urmatorii jucatori: Zamfir – Haloș, Spatar, Salka, Mohaci, Isac, Hrezdac, Dumitru, Miculescu, Merian, Taședan,…

- Potrivit ISU Crișana Bihor la fața locului au fost mobilizate echipajele de pompieri, focul manifestandu-se asupra bunurilor casnice dintr-o camera de locuit, existand pericolul de propagare la intreaga casa. Dupa aproximativ 15 minute, misiunea pompierilor a luat sfarșit, locuinta fiind salvata.…

Informația potrivit careia agenții au intervenit a fost comunicata de Poliția britanica a Transporturilor, anunța presa internaționala citata de Mediafax. Unii martori au auzit explozii si focuri de arma in statia de metrou Oxford Circus. Zona a fost securizata.

- Donatorii, 52 la numar, au fost supravegheați indeaproape de medicul Cristina Nica și de personalul specializat al centrului mobil de transfuzii, acțiunea desfașurandu-se la unul dintre punctele de lucru ale societații. „Sufletul acestei acțiuni sunt donatorii, colegii noștri care…

Gradinariu si-a exprimat punctul de vedere in fata Comisiei, care a considerat ca – oricum – el este la prima abatere si i-a acordat cea mai mica sanctiune. Dar, la prima „iesire in decor", pedeapsa va fi mult mai dura.

- Marius Sorin Stoian are 1,87 m, 65 de kg, par blond, tuns scurt și ochi deschiși la culoare, de nuanța albastru-verzui. La momentul dispariției acesta era imbracat intr-o pereche de blugi albaștri, scurta faș de culoare albastru cu negru cu maneci albe, iar in picioare purta pantofi sport de culoare…

- Nicolae Robu, viceprimarul Dan Diaconu, city managerul Robert Kristof, consilieri locali și județeni ai partidului, precum și alte zeci de membri PNL Timiș au protestat luni seara, fix un sfert de ora, in fața Palatului Administrativ din Timișoara. Primul care a vorbit a fost președintele…

- „In timpul Mitingului va fi prezentata o sinteza a textului Moțiunii de Cenzura“, se arata intr-un comunicat de presa trimis de PNL Caras-Severin. In acelasi comunicat se afla si o sinteza a motiunii, in care se spune, printre multe altele, ca in mai puțin de un an, guvernarea PSD-ALDE a…

Duminica, pe Stadionul Iuliu Bodola, liderul Club Atletic Oradea se va duela cu Voința Suplac, formație clasata pe locul 5, joc in care oradenii vizeaza a 13-a victorie. Partida este programata de la ora 14:00. Prețul unui bilet este 10 lei, copiii și femeile avand acces gratuit.

- Accidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Dragoiești, in apropiere de Lugoj. Tanara de 15 ani traversa strada neregulamentar in momentul in care a fost lovita de autoturism. A fost aruncata la pamant, insa șoferul nu a oprit sa vada daca este in viața și s-a facut nevazut. Victima…

- Totul a inceput in 7 noiembrie, cand un mehedintean a sunat la 112, unde a reclamat faptul ca, in noaptea de 6 spre 7 noiembrie, cineva i-a intepat anvelopele autoturismului – pe care si-l parcase pe o strada din Oravita –, dar si ale altora din aceeasi zona. In total, anvelopele a noua autoturisme…

- Luni seara, in jurul orei 19:30, un barbat de 57 de ani, din Beznea, a accidentat un pieton in timp ce conducea un autoturism pe direcția Bratca – Borod. In momentul accidentului, pietonul, un barbat de 37 de ani, tot din Beznea, se deplasa in aceeași direcție, pe marginea carosabilului.…