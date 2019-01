Stiri pe aceeasi tema

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, informeaza The Guardian. Potrivit publicatiei, sefii politiei nord-irlandeze…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din statul american Kentucky a fost reținut inainte de Craciun, dupa ce a aruncat cu mai multe lucruri intr-o femeie, inclusiv o bucata de șunca. Totodata, el mai este acuzat ca a incercat sa fuga de poliție, atunci cand agenții au incercat sa-l duca la secție. Totul…

- O descoperire terifianta a șocat comunitatea din comuna Poienile de sub Munte din Maramureș. Trupul unui bebeluș a fost gasit aruncat intr-un parau care trece prin localitate. Cei care l-au vazut au fost elevii unei școli. Poliția și procurorii incearca sa afle acum cine este mama.

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, sâmbata, pe raza localitazii Cuzdrioara.Din primele informații, un pieton care s-a angajat în traversarea neregulamentara a strazii a fost surprins și lovit de un autoturism.La fața locului s-au deplasat…

- Un barbat a fost amendat de poliția locala din Municipiul Sebeș, dupa ce a aruncat o roaba cu pamant amestecat cu nisip in rau, fiind fotografiat de oameni care dezaproba gestul. O fotografie cu barbatul care a aruncat o roaba de pamant combinat cu nisip in raul Sebeș a fost postata, sambata, pe Facebook.…

- Peste 50 de morminte din cimitirul de la Cap Pod Decebal, din municipiul Satu Mare, au fost profanate in noaptea de vineri spre sambata, fiind distruse pietre funerare si cruci, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, Paula Gabor."Politia…

- O femeie s-a aruncat in gol de la etajul șase impreuna cu fiul ei de dor patru ani. Localnicii din cartierul San Anton din orașul spaniol Murcia au avut parte de un șoc luni dimineața, cand o femeie in varsta de 37 de ani s-a aruncat in gol de la etajul șase al cladirii in care locuia, impreuna cu…