Bătrânii nimănui “adoptați” de autoritățile locale cu ajutorul fondurilor europene Orașul Geoagiu ar putea avea un centru de zi și o unitate de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice. Sute de batrani din localitate nu au pe nimeni care sa aiba grija de ei. Au ajuns la o varsta inaintata, iar batranețea le este una chinuita. Pentru ei, edilii cauta o societate care sa realizeze serviciile de proiectare tehnica — elaborare documentatii tehnico – economice, verificare tehnica a proiectarii și execuție de lucrari pentru obiectivul de investiție ”Inființarea centrului de zi și a unitații de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice din orașul Geoagiu”. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele și autoritațile locale au cerut finanțari de peste 1,6 miliarde de euro in cadrul actualei ediții a Programului Operațional Regional, in Regiunea Vest. Aceasta reprezinta o depașire de aproape trei ori a fondurilor alocate, adica 642 milioane de euro, conform celor anunțate de Agenția de…

- Administrațiile locale sunt grav afectate de masurile fiscale impuse de Guvernul Dancila. Pe langa faptul ca bugetele locale sunt aprobate cu foarte mare intarziere, acum cei care intocmesc rapoartele constata ca visteriile unitaților administrativ-teritoriale sunt grav afectate de masurile fiscale.…

- Autoritațile locale ale municipiului Deva fac pași concreți pentru realizarea sensului giratoriu de la Santuhalm. Zona este una deosebit de periculoasa, aici pierzandu-și viața mai mulți cetațeni. Administrația locala de la Deva a scos la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul…

- Membrii USR din municipiul Vulcan ii acuza pe reprezentanții administrației locale de faptul ca ii impiedica sa stranga semnaturi pentru alegerile europarlamentare. Celor de la USR li s-a refuzat cererea privind amplasarea unui cort pe raza localitații pentru strangerea de semnaturi. “Am solicitat…

- Mormane de gunoaie zac nederanjate de nimeni intr-unul din cartierele municipiului Vulcan. Pretutindeni, inclusv sub geamurile blocurilor, troneaza deșeurile aruncate la voia intamplarii. Autoritațile locale de la Vulcan anunța ca in zona blocurilor din cartierul Cocoșvar va avea loc o „schimbare…

- Gospodariile satenilor din satul Vaidei din comuna Romos vor avea sistem de canalizare. Inființarea acestui serviciu se va realiza printr-un contract de lucrari a carui valoare este de 8.505.747 de lei, finanțat de Programul Național de Dezvoltare Rurala. Autoritațile din comuna Romos au demarat…

- La peste doua milioane de lei sunt estimate lucrarile de modernizare a sediului Primariei Turdaș. Lucrarile au fost demarate in anul 2011, insa din diferite motive acestea au fost stopate. Acum, autoritațile locale reiau proiectul de continuare a “lucrarilor de execuție sistate in anul 2011 care…

- Dupa o saptamana in care s-a lucrat intens, banda transportoare din Parang a fost pusa in funcțiune. Astazi a avut loc inaugurarea investiției din munte, investiție care este destinata, in primul rand, schiorilor incepatori. Banda a carei lungime are 40 de metri a fost achiziționata din bani…