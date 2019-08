Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Iași a ajuns la urgențe dupa ce trei barbați au batut-o chiar in incinta garii din oraș. Femeia a incercat sa strige dupa ajutor, insa barbații i-au furat bunurile și au fugit.

- O batrana din Iasi a fost batuta crunt de trei barbati in Gara Internationala din Iasi. Dupa ce au batut-o, cei trei barbati i-au furat sacosa in care avea mancare si suma de 100 de lei, ultimii bani pana la urmatoarea pensie.

- Sâmbata seara, la ora 20:32, Centrul Operațional al I.P.J. Covasna a fost sesizat telefonic, prin intermediul numarului pentru apeluri de urgența 112, cu privire la faptul ca în Belin, o persoana în vârsta de 33 de ani a fost

- O batrana in varsta de 71 de ani, din comuna Valea Mare, din județul Valcea, a fost snopita in bataie de fiul ei, un barbat in varsta de 52 de ani. Femeia a fugit de acasa ca sa scape din ghearele agresorului, a notat gazetavalceana.ro. Femeia s-a vaitat fratelui, iar acesta a anunțat poliția. „La data…

- • Cel mai aglomerat si cel mai profitabil punct de lucru al retelei Petru-Dopo Poco din Iasi functioneaza in conditii scandaloase in spatiul din zona Copou • Desi companiile care isi desfasoara activitatea aici aveau ordine de evacuare la mijlocul verii, afaceristii din spatele retelei de firme au facut…

- O batrana a fost batuta cu bestialitate de doi indivizi, dupa ce le-a atras atenția sa nu mai iși faca nevoile in poarta ei. Batrana de 84 de ani din judetul Neamt le-a spus unor tineri sa nu mai urineze la poarta ei. Batrana a povestit ca toata ziua, cei doi tineri au baut in fata portii ei si s-au…

- Bogdan Cotovanu si Matei Vatamanu au fost condamnati la 7 ani si 6 luni, respectiv 7 ani de inchisoare cu executare. Cei doi tineri, ambii originari din localitatea ieseana Dumbravita, au fost gasiti vinovati de viol la finele unei proceduri judiciare complicate, care a pus la grea incerca sistemul…

- O femeie iși acuza soțul ca o snopește in bataie, fiind gelos pe propriul lor copil. Barbatul și-ar fi schimbat comportamentul dupa nașterea fiicei lui, ar fi inceput sa consume alcool in cantitati mari si sa joace toti banii la aparate.