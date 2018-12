Bãtrânicã imobilizatã la pat, strigãt disperat! | VIDEO AMARACIUNE… Un filmulet cu o bunica din municipiul Husi imobilizata la pat si condamnata sa traiasca intr-o saracie lucie, a starnit emotie si chiar lacrimi in randul persoanelor ce au vazut imaginile. Cineva a dat de batrana care indura frig si foame si a lansat un apel pe retelele de socializare: “Macar un colt de [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident stupid a adus o batrana in spital in stare grava. Paraschiva Socec este internata acum in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența Craiova și are mare nevoie de sange. Fiica femeii le cere tuturor celor ...

- Pentru noi, doamnelor, domnisoarelor! Femeilor, sa ne iubim mai mult! Asa, poate, vom diminua efectele violentei! De orice fel. Macar azi! Sa intelegem ca violenta nu este numai fizica! Violenta impotriva femeilor este mult mai sofisticata! Uneori, ele insele sunt violente cu ele insele, prin autoexigenta,…

- O familie de romani din Italia a fost „calcata” de oamenii legii, care aveau dovezi ca aceștia se ocupau cu traficul de droguri. Bunurile mobile și imobile confiscate de la aceștia ajung la suma de 1 milion de euro! Romanii au fost acuzați ca au condus o operațiune cu substanțe interzise care a funcționat…

- Oana Roman este una dintre cele mai indragite vedete de la noi, scrie wowbiz.ro. Ea si-a dorit foarte mult o familie si in urma cu patru si jumatate a adus-o pe lume pe fiica ei Isa. In urma operatiei de cezariana ea a ramas cu probleme de sanatate si a suferit mai multe interventii chirurgicale.…

- Aflat luni, la Bucuresti, in cadrul unei vizite de doua zile pe care o intreprinde in Romania, comisarul european pus punctul pe “i” in privinta variantei vehiculate saptamanile trecute in spatiul public, in privinta unui asa-zis “ROEXIT” – o eventuala iesire a Romaniei din UE. Corina Cretu a pus accent…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, politistii din Topoloveni au identificat un barbat de 36 de ani din Morteni. judetul Dambovita, banuit de savarsirea infractiunii de lasare fara ajutor a victimei aflate in dificultate.

- Gabi și Andreea au parasit „Insula Iubirii” dupa doar 72 de ore, iar motivul pentru care s-a ajuns la aceasta decizie este cu adevarat neașteptat. Gabi a dezvaluit ca de 10 ani sufera de depresie și ca a venit la „Insula Iubirii” „ca sa se schimbe”, iar gestul necugetat de a intra in mare dupa ce a…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, a declarat, marți, la audierea din Comisia de Aparare a Senatului privind mitingul din 10 august, ca nu a aprobat intervenția jandarmilor la protest la ordinul lui Mihai Chirica, secretar de stat in MAI pus sub acuzare de procurori, menționand ca acesta nici macar…