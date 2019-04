Bătrâni morţi în azil, din cauza toxiinfecţiei alimentare. Alte 15 persoane au fost spitalizate după masa de seară Un prim bilant prezentat de catre prefectura anunta patru morti si 15 persoane spitalizate, dintr-un total de 22 de persoane afectate. Niciun detaliu nu a fost furnizat imediat cu privire la identitatea victimelor. "Douazeci si doi de rezidenti ai institutiei de gazduire a persoanelor in varsta (Ehpad) «La Cheneraie» de la Lherm ar fi fost victime ale unei intoxicatii alimentare in seara de 31 martie, dupa cina", a precizat prefectura intr-un comunicat. Parchetul de la Toulouse s-a sesizat, iar investigatii "sunt in curs in vederea stabilirii originii presupusei intoxicatii alimentare",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

