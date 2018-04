Stiri pe aceeasi tema

- Scene revoltatoare la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti! Unitatea sanitara se afla intr-un scandal provocat de atitudinea medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenta. O batrana adusa cu ambulanta la spital a fost data afara de medicul de garda pe motiv ca este „o boschetarita”. Intamplarea…

- Planul antreprenoarei Bianca Tudor pentru combaterea acestui fenomen Numarul firmelor care au intrat in insolventa este intr-o continua crestere de la an la an, datele facute publice de Oficiul National al Registrului Comertului arata ca in primele 10 luni ale anului 2017, societatile comericale sau…

- Investitiile profitabile in arta se reduc uneori la un lucru foarte simplu: sa astepti momentul oportun. Acest lucru este valabil pentru o sculptura a lui Constantin Brancusi, intitulata "La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard) ", care va fi scoasa la vanzare de casa de licitatii…

- Scandalul Cambridge are ramificatii si în România. Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica și cel care a facut primele dezvaluiri privind folosirea ilegala a datelor Facebook în campanii electorale, afirma ca

- N. Dumitrescu In paralel cu lucrarile de reabilitare la sectiile Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, care se estimeaza ca vor fi gata anul acesta, Consiliul Judetean Prahova, ce are in administrare aceasta unitate, a mai facut un pas inainte in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii serviciilor…

- Parlamentul va modifica Legea Fumatului. Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog a declarat, miercuri, intr-o dezbatere organizata la Parlament, ca Legea antifumat este foarte buna, insa considera ca ar trebui sa contina si prevederi referitoare la publicitate si marketing agresiv. Romania se afla…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Prietenii lui Andrei Gheorghe au postat sute de mesaje pe pagina regretatului jurnalist, scrie spynews.ro. "Mult timp am vorbit numai pe Facebook, prin vara am inceput sa interactionam mai mult.... iesisem la deschiderea unei carciumi cu el acum vreo 2 luni si bause apa plata, ceea ce nu ii statea…

- La 7 martie, in buletinul de știri al postului de televiziune NTV Moldova, dar și pe pagina de Facebook a acestei televiziuni a fost difuzat reportajul “Roibu: “Unirea inseamna tradare” , in care aleșii locali care au semnat declarațiile simbolice de reunire a Republicii Moldova cu Romania sunt acuzați…

- Israela Vodovoz a murit in urma cu cateva zile, fiind gasit cazuta in baie. Ce spune Adriana Iliescu, cea supranumita „cea mai batrana mama din lume”, dupa ce a aflat ca Israela, „cea mai batrana sotie din Romania”, a decedat. Adriana Iliescu – cu 8 ani mai in varsta decat Israela – nu a primit […]…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Oficialii din sanatate incearca sa obtina bani ca sa construiasca in Romania o fabrica de concentrare a acestor proteine. Pana atunci, “trateaza” cu producatorii mondiali, ca sa trimita sangele donatorilor romani in strainatate, iar ei sa ne livreze in schimb, doctoriile. 4 litri de plasma. De aceasta…

- „Salutari, in scurt, ultra artic 6633 a mers bine, atat medical cat și competitiv, la kilometrul 107 am intrat in furtuna polara cu un vant ce depașea 100 km/h, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot, am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum, a venit medicul care a…

- HISTORY® transmite in premiera, pe 10 martie, de la ora 21:00, documentarul „Amenințarea lui Vladimir Putin”, in care telespectatorii pot urmari, timp de doua ore, calatoria surprinzatoare a lui Putin de la copilaria traita in saracie si obscuritate la ascensiunea in cadrul KGB si transformarea intr-unul…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…

- Zeci de pacienti ai Sectiei Oncologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad se simt umiliti de catre cei care ar trebui, in fapt, sa ii ajute. Motivul: sunt pusi sa astepte cu orele la cabinetul de specialitate. Joi, un apartinator care astepta impreuna cu un membru al familiei sale, a rabufnit…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018, in care a afirmat ca doamna procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi i-a cerut sa "urgenteze" un dosar cu un ministru, deoarece numele acestuia era vehiculat ca viitor premier.…

- Infiintarea unui astfel de batalion este 'inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale', sustine Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook. 'Am convingerea ca orice tentativa de a crea careva subdiviziuni militare comune…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Problema sponsorului tehnic al Simonei Halep a ajuns sa ii preocupe și pe pe politicieni. Vasile Dancu, fostul ministru al Dezvoltarii, crede ca a gasit o rezolvarea, pe care a postat-o pe Facebook. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de CENTENAR. De cateva saptamani ne tanguim ca Simona…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Cangurul Rin, devenit vedeta în toata presa din România, a fost scos la vînzare de proprietar, pentru suma de 1.500 de euro. ”Am petrecut multe clipe frumoase alaturi de acest animal deosebit, din cauza timpului pe care ar merita Rin sa i-l…

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett. Software-ul, numit Anti-Semitism Cyber Monitoring…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- George Crivac, un roman care, in urma cu 7 ani, a plecat dezamagit din tara ca sa faca neurologie de varf in Germania, a postat, sambata seara, pe Facebook, un mesaj tulburator legat de motivele care i-au scos pe romani in strada. Medicul pitestean, care a creat pe aceeasi retea de socializare un grup…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Radu Magdin, expert „Strategikon”, consultant de leadership politic si antreprenorial, ca CEO „Smartlink Communications”, fost consilier pe probleme europene in guvernul Victor Ponta, vine la „Interviurile Libertatea Live”. Tema de discutie: al treilea guvern PSD din mandatul prezidential Klaud Iohannis;…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- In cursul anchetei epidemiologice derulate de DSP, s-a stabilit ca doi dintre cei 13 copii diagnosticati in acest an cu rujeola au fost spitalizati in aceeasi perioada sau in zile apropiate cu copilul din Mitocul Dragomirnei, iar sora unui alt copil care a fost internat a contactat, de asemenea,…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- In cursul anchetei epidemiologice derulate de DSP, s-a stabilit ca doi dintre cei 13 copii diagnosticati in acest an cu rujeola au fost spitalizati in aceeasi perioada sau in zile apropiate cu copilul din Mitocul Dragomirnei, iar sora unui alt copil care a fost internat a contactat, de asemenea,…

- Fostul premier al României a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa demisia șefului Guvernului Mihai Tudose."Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a share-uit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, cantarețul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!, moment in care fanii romani au innebunit! .

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, a participat marti, 9 ianuarie 2018, la semnarea contractului pentru achizitionarea unor echipamente de imagistica medicala. Evenimentul a avut loc la sediul Guvernului Romaniei, in prezenta Prim-Ministrului,…

- Conform unei inregistrari care a aparut in mediul online, o femeie s-a prezentat la Spitalul Orasenesc Baicoi cu o ruda, trimisa de Spitalul Judetean Ploiesti, unde medicii ar fi scris „retur internare Baicoi”, iar doctorița aflata de garda a refuzat vehement sa preia pacienta de 87 de ani…

- Fiica lui Aurelian Preda, mesaj dureros de Sfantul Ion. Anamaria Rosa nu poate trece peste moartea tatalui ei, iar duminica, de Sf. Ion, aceasta a scris cateva cuvinte pline de durere, in mediul virtual. Pe 27 septembrie 2017 s-a implinit un an de cand solistul de muzica populara Aurelian Preda a incetat…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in sectia de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele.Potrivit site-ului OchiulClujean.ro, ambulanța a dus-o pe batrana la…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza "Despre hotie, crima, fente si floricele" si vorbeste despre cateva "fente" care au fost aplicate de "mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte". Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul unu a fost…

- Fostul ministru Elena Udrea starnește, din nou, valuri pe Facebook. Mai exact, ea susține ca Florian Coldea și fidelii sai au ramas ”la butoanele puterii oculte din Romania” și ca nu se dorește ca Sebastian Ghița sa fie adus in țara, deoarece omul de afaceri ar putea face noi dezvaluiri privitoare la…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Cum slabesc vedetele in realitate. "Nu incercati sa fiti ca ele, veti plati un pret greu!" Nutritionistul Mihaela Bilic spune ca vedetele mint cand vine vorba de silueta lor. Iata cum slabesc, in realitate, persoanele care se afla in lumina reflectoarelor. "Când vine vorba de silueta, vedetele…