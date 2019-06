Batrana si aspiratorul Intr-o zi, la usa unei batrane suna un domn elegant imbracat cu un aspirator in mana. -As dori sa va prezint cel mai performant aspirator…iar in acelasi moment arunca pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar explicand… -Daca acest aspirator nu va curata TOT, promit ca restul il voi manca! Batrana, dupa ce asculta toata povestea, ii raspunde: -Atunci, sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi de dimineata! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

