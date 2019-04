Bătrână păgubită cu 10.000 de lei prin metoda ACCIDENTUL O femeie in varsta de 77 de ani, din localitatea Rașinari, județul Sibiu, a fost inșelata cu suma de 10.000 de lei. Femeia a fost apelata la ora 02:00 pe telefonul fix de catre un barbat care s-a dat drept procuror și care i-a spus femeii ca fiica acesteia ar fi provocat un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita, iar pentru rezolvarea „situației" are nevoie de 15.000 de lei. Ulterior, femeia a fost contactata cu numar privat pe telefonul mobil, barbatul de la capatul liniei informand-o ca iși va trimite „consilierul" la domiciliul acesteia pentru a ridica banii. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

