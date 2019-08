Bătrână din Tureac, accidentată mortal O femeie in varsta de 79 de ani din Tureac și-a pierdut viața in duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita de un autoturism condus de o tanara de 19 ani. Polițiștii au demarat o ancheta pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc pe un drum comunal din localitatea Tureac (Valea Tureacului), la locul incidentului intervenind pompierii de la GIS Prundu Bargaului, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul TIM de la Detașamentul de Pompieri Bistrița. Imediat dupa ce a fost lovita de mașina, femeia de 79 de ani a intrat in stop cardio-respirator și, in ciuda eforturilor depuse de echipajele… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

