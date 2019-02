Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, incendiul se manifesta intr-o singura incapere a apartamentului in care locuia batrana de 87 de ani. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și cinci subofițeri. Datorita intervenției lor, incendiul nu s-a propagat și la celelalte…

- O femeie in varsta de 87 de ani, din orașul Sannicolau Mare, județul Timiș, a murit in urma unui incendiu produs in apartamentul in care locuia, dupa ce a adormit cu țigara aprinsa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incendiul s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un apartament…

- Sfarșit neașteptat pentru o femeie din localitatea timișeana Sannicolau Mare. Batrana in varsta de 70 de ani și-a gasit sfarșitul noaptea trecuta, intoxicata cu fum. Varstnica locuia singura intr-un bloc de garsoniere de pe strada Republicii. Seara trecuta a adormit cu țigara aprinsa, motiv din pricina…

- Lidia Ștefureac, femeia din Timiș care a murit de cancer și a lasat 18 copii orfani, a fost inmormantata astazi. La ceremonia funerara au participat membri familiei, dar și zeci de oameni din localitatea Lunca, județul Timiș. Mai mulți apropiați au postat pe Facebook video-uri cu momentul in care sicriul…

- Incendiu provocat de o tigara. Un barbat a fost gasit fara suflare in propria locuinta, dupa ce a adormit cu tigara aprinsa.Tragedia a avut loc ieri, in localitatea Pojareni, raionul Ialoveni.Cadavrul a fost descoperit dimineata, de catre un localnic care venise in vizita.

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj de prim ajutor cu ambulanța SMURD, de la Detasamentul de Pompieri Campulung Muscel, au intervenit in localitatea Godeni, str. Principala, pentru stingerea ...

- TRAGEDIE… Ieri, in jurul orelor 15,00, pomnpierii au fost solicitati sa intervina, pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o locuinta in suburbia Rediu, a municipiului Valsui. In misiune au plecat 4 autospeciale, cu 16 subofiteri si un ofiter. La fata locului, focul se manifesta cu violenta si cuprinsese…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineata, la o casa din localitatea Uliuc, judetul Timis, pompierii gasit in locuinta o femeie de 87 de ani carbonizata, transmite corespondentul MEDIAFAX.