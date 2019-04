Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei femei de 82 de ani din judetul Olt, data disparuta de aproximativ doua saptamani, a fost descoperit plutind pe raul Olt, in apropierea unei foste balastiere din comuna Prundeni, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.Citește…

- Femeia, in varsta de 82 de ani, disparuse acum doua saptamani de la locuinta de domiciliu din comuna Dobroteasa. Cadavrul ei a fost descoperit plutind pe raul Olt, in apropierea unei foste balastiere din comuna Prundeni. Reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea au transmis,…

- Femeia care disparuse in urma cu trei zile, la Argeș, a fost gasita moarta de un barbat care mergea sa se calugareasca la Manastirea Curtea de Argeș. Trupul neinsuflețit a fost zarit intr-un canal. O femeia fost descoperita fara viata intr-un canal, in apropiere de Manastirea Curtea de Arges. Batrana, in…

- Kaewmanee Arjor, in varsta de 59 de ani, fusese data disparuta din orasul sau din nordul Thailandei in luna iunie. Ea a fost gasita la 600 de kilometri departare in orasul Kunming din China. Autoritațile chineze au gasit-o mergand pe un drum din capitala provinciei Yunnan la sfarsitul lunii decembrie.…

- Sfarșit tragic pentru o batrana de 87 de ani din Sannicolau Mare! Femeia a fost gasita de pompierii care au venit sa stinga un incendiu ce a izbucnit in apartamentul acesteia. Pompierii au reușit sa stinga rapid flacarile, insa din pacate pentru batrana nu s-a mai putut face nimic ”La sosirea echipajelor…

- UPDATE: Femeia gasita moarta se numeste Emilia Ciudin. Primarul Viorel Savin sustine ca politistii au facut cercetari la fata locului si, din primele date, nu exista suspiciunea comiterii vreunei infractiuni in acest caz. “Batrana locuia singura, dar de ea avea grija o femeie din sat. Dimineata, cand…

- Polițiștii din cadrul Secției nr.11 rurala Zatreni au fost sesizați pe 4 februarie ca in noaptea de 3-4 februarie, in jurul orei 1.00, o femeie in varsta de 83 de ani, a plecat de la locuința familie, fara sa anunțe ...

- O familie din Timișoara se afla in culmea disperarii dupa ce fetița in varsta de 11 ani a disparut azi-dimineața. Minora a plecat de la domiciliul ei din Timișoara, de pe strada Luminița Botoc și se indrepta catre școala la care invața, insa nu a mai ajuns. Iasmina Liliana Obicean a plecat de acasa…