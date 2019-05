Bătrână de 70 de ani, prinsă beată la volan. Ce alcoolemie avea „In jurul orei 11.10, o femeie de 70 de ani, din municipiul Toplita, a fost depistata de politisti in timp ce conducea un autoturism pe strada Lunga din localitate, avand 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat", au transmis reprezentantii IPJ Harghita, scrie a1.ro. Femeii i s-au recoltat probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele ei au fost intocmite acte premergatoare urmaririi penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta alcoolului, pentru care, la finalizarea cercetarilor, va fi propusa solutie legala prin Parchetul de pe Langa Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

