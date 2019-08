Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Iasi a fost batuta crunt de trei barbati in Gara Internationala din Iasi. Dupa ce au batut-o, cei trei barbati i-au furat sacosa in care avea mancare si suma de 100 de lei, ultimii bani pana la urmatoarea pensie.

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bacau, a batut-o violent pe mama lui, in varsta de 81 de ani, cu un ciocan. Un vecin a auzit scandalul și a chemat poliția. Oamenii legii au spart ușa și au gasit-o pe batrana intr-o stare grava, cu numeroase fracturi, a notat observator.tv. Femeia a fost internata…

- O femeie din Bacau a fost batuta de propriul fiu cu un ciocan. Femeia s-a prabusit sub ploaia de lovituri naprasnice ale fiului sau, salvarea sa venind de la un vecin, care i-a auzit tipetele ingrozite.

- Trei femei au ajuns in noaptea de marti spre miercuri in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, dupa ce au fost lovite de cate o ruda. Doua dintre victime au fost agresate de soti. Una dintre ele le-a spus medicilor ca soțul ei este preot, iar cealalta ca e polițist.Trei…

- O adolescenta din Iași a trecut prin momente cumplite azi. Tatal ei a lovit-o salbatic cu o scandura. Fata a ajuns de urgența la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, dupa corecția suferita, a notat bzi.ro. La UPU Iași au ajuns, in ultimele zile, alte doua femei care…

- • O batrana din Iasi da lovitura in imobiliare • A construit case, si pare ca nu se opreste • Vecinii spun ca sta bine la capitolul terenuri • Femeia a fost prinsa de Fisc cu o teapa de aproape 100.000 euro, numai intr-un an • Un apartament il vindea si cu 70.000 euro • [...]

- O prostituata romanca, in varsta de 36 de ani, a fost batuta și jefuita noaptea trecuta in Piața Barcellona, din centrul Romei. Femeia a fost inconjurata de patru barbați, cu toții de origine africana. Atacul a avut loc in jurul orei 1.00 noaptea dintre 23 și 24 iulie, a notat lanazione.it. Unul dintre…

- Batrana jefuita in plina zi, in Pitești. Hoțul a fost prins. In dupa-amiaza zilei de 4 iunie, politistii Sectiei 1 Politie Pitesti au fost sesizați de catre o femeie de 76 de ani din Pitesti, ca in timp ce se afla pe strada Mihai Eminescu din aceeasi localitate, i-a fost sustrasa o geanta in care se…