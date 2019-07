Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii n-au scapat de radarele ascunse sau amplasate in mașini neinscripționate. Curtea Constituționala a respins miercuri, pentru a doua oara, modificarea Codului rutier prin care Poliției ii era interzis sa utilizeze dispozitivele de masurare a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Deoarece in acest sfarsit de saptamana credinciosii catolici sarbatoresc Rusaliile, autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea cu privire la faptul ca in perioada 08.06.2019 ora 23.00 (ora Romaniei) - 10.06.2019 ora 23.00 (ora Romaniei)…

- Incepand din cursul nopții trecute, forțele Ministerului Afacerilor Interne au demarat o operațiune de cautare a unui barbat de 80 de ani din Paltineni, disparut de la domiciliu. Intr-o prima etapa, s-au facut verificari la rudele/cunoștințele barbatului și, ulterior, acestea au fost extinse in intreaga…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au intocmit dosar penal si desfasoara cercetari pentru identificarea si tragerea la raspundere a unui barbat care a inselat o femeie din municipiu si i-a furat o suma de bani din locuinta. Primele investigatii efectuate…

- S-a urcat la volanul unei autoutilitare, care nu era a lui, deși nu deține permis de conducere, a lovit cu mașina un copil de șase ani aflat pe bicicleta, apoi a fugit de la locul accidentului. Polițiștii l-au reținut 24 de ore apoi l-au prezentat procurorului de caz care a decis ca tanarul Hagi Laurențiu…

- Cei cinci inculpați din dosarul supranumit ,,Mita la Permise” și-au aflat, miercuri, pedepsele definitive. Un complet al Curții de Apel Ploiești a decis sa admita apelurile a cinci inculpați in cauza și sa desființeze sentința data pronunțata in prima instanța la Tribunalul Buzau. Astfel, toți cei cinci…

- In timpul unor sapaturi efectuate in curtea Centrului Arhiepiscopal de la Buzau, o echipa de muncitori a descoperit, sambata, mai multe oseminte umane. La fața locului au fost chemați reprezentanții Poliției și ai Muzeului Județean. In momentul de fața, osemintele au fost ridicate de catre criminaliști…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca astazi, 6 mai, incepand cu ora 8,30 (ora Romaniei), sistemul informatic al autoritaților ungare nu funcționeaza, sens in care nu pot fi efectuate formalitațile de frontiera pe…