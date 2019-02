Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Timis au retinut trei barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 40 de ani, pentru talharie. Cei trei au intrat in locuinta unei femei pe care au lovit-o, au legat-o, apoi i-au furat mai multe bunuri, printre care bijuterii din aur si argint, bani, dar si…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au reținut trei barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 40 de ani, banuiți de comiterea unei talharii. Cei in cauza au fost introduși in arestul I.P.J. Timiș. La data de 25 ianuarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Politiei…

- Un individ care ar fi lovit in cap o femeie, in Slatina, a fost prins de polițiști la mai puțin o zi de la comiterea faptei. Victima a fost lovita in cap, pe o strada din Slatina in timp ce se intorcea de la serviciu, duminica seara. Luni, presupusul agresor a fost identificat și reținut de oamenii…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au arestat preventiv, un tanar de 25 de ani, banuit de comiterea unei talharii. Cel in cauza a fost introdus in arestul I.P.J. Timiș. Mai exact, la data de 12 noiembrie 2018, doi barbati, au chemat un taxi pentru a-i transporta la o anumita destinatie, iar…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a ajuns in arestul IPJ Timiș, fiind reținut de polițiști pentru comiterea mai multor furturi dintr-un bancomat. „In data de 08 ianuarie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au…

- Polițiștii clujeni au depsistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat fara locuința acuzat de comiterea infracțiunilor de talharie și lipsire de libertate.”La data de 10.12.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru depistarea unei minore, de 17 de ani, disparuta de pe raza localitații Recaș. Mai exact, la data de 02 decembrie, la ora 21:00, HARTIBO MONICA IASMINA a plecat din Centrul de Plasament Recaș, și pana in prezent nu a mai revenit. Fata…

- Politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au identificat un barbat, de 60 de ani, din Aiud, care se pare ca a sustras mai multe bunuri dintr-o societate comerciala. Sambata, 10 noiembrie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Aiud au fost sesizati…