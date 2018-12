Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 15.000 de gospodarii din 20 de localitati sunt in continuare nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, in judetul Buzau, relateaza agerpres.ro.citeaza: Veste mare pentru romani! Toți vor putea primi al 13-lea si al 14-lea salariu Potrivit Biroului de presa al…

- Traficul feroviar a fost intrerupt intre statiile Resita Nord si Brebu, judetul Caras-Severin, din cauza unor crengi cazute pe reteaua electrica, informeaza sambata Centrul Infotrafic. Sursa citata precizeaza ca din cauza unor crengi cazute pe reteaua electrica, circulatia feroviara este intrerupta…

- Clientii care vor sa cumpere apartamente in ansamblurile rezidentiale noi trebuie sa fie foarte atenti ca bransamentele la reteaua electrica sa fie cele finale, individuale, intrucat foarte multe blocuri noi sunt in prezent racordate ilegal, a declarat, joi, Leonela Leca, expert in securitate energetica…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista un barbat de 85 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. Mai exact, in cursul zilei de ieri, CRIȘTIU PETRU a plecat de acasa, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de el. Barbatul are urmatoarele semnalmente: fața…

- Locuitorii comunei Florești au petrecut ore întregi la lumina lumânarii, din cauza unor probleme la rețeaua electrica, pe care furnizorii nu au putut sa o rezolve în cel mai scurt timp. Curentul a venit abia spre dimineața. În jurul orei 5, luni dimineața, pe strada Porii…

- Angus T. Jones a fost copilul minune al Hollywood-ului, ajungand sa primeasca pentru fiecare apariție in episoadele serialulului „Doi barbati si jumatate” suma de 350.000 dolari. El l-a jucat le Jake, fiul lui Alan si nepotul lui Charlie. Dupa mulți ani de succes nebun, tanarul care are acum 25 de…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Un satmarean a disparut fara urma in Ungaria. Originar din Nadișu Hododului, tanarul Pusok Attila, in varsta de 19 ani este cautat cu disperare de familia sa. ”A disparut joi in Ungaria. Gyal Attila Pusok, de 19 ani. Daca l-a vazut cineva, il rugam sa ne contacteze sau sa sune la numarul 0754952116.…