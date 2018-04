Stiri pe aceeasi tema

- Altercatia a avut loc intr-un pasaj din Centrul Brasovului. Doi tineri au batut fara mila un batran, l-am impins pe scari si au continuat sa il loveasca chiar si dupa ce omul a lesinat.

- Altercatia a avut loc intr-un pasaj din Centrul Brasovului. Doi tineri au batut fara mila un batran, l-au impins pe scari si au continuat sa il loveasca chiar si dupa ce omul a lesinat.

- Pe imagini apare un batran care fuge de doi tineri, sperand sa se adaposteasca in pasaj. Acestia il ajung din urma si ce urmeaza este absolut socant. Cei doi incep sa il loveasca cu pumnii si picioarele cu o salbaticie iesita din comun, cu intentia clara de a-l ucide. https://observator.tv/eveniment/batran-batut-brasov-247424.html

- Un batran a fost snopit in bataie de doi golani, intr-un pasaj din Brașov. Agresiunea a avut loc sambata dupa-amiaza și a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Indivizii au fost reținuți pentru 24 de ore și ulterior arestați. Din primele cercetari, conflictul a izbucnit din cauza unei sume de…

- Bietul om a fost asa de batut, incat a ramas inconstient. Unul dintre ”animale”, ca om nu se poate numi, a continuat sa il loveasca pe bietul om, in conditiile in care acesta era inconstient.

- Incinta Casei Municipale de Cultura din Slobozia s-a umplut de liceeni dornici sa afle amanunte despre cum poți sa devii pilot militar și ce presupune aceasta profesie. Reprezentanții celor mai importante instituții educaționale ale aviației militare romanești s-au aflat, preț de cateva ore, la Slobozia,…

- In cursul zilei de luni, in jurul orei 14.30, un barbat de 26 de ani din judetul Brasov, aflat la volanul unui autoturism pe bulevardul Iuliu Maniu, a surprins si accidentat un barbat de 68 de ani, tot din judetul nostru. Acesta din urma era angajat in traversarea neregulamentara a strazii.…

- Bataia in care au fost implicați doi elevi din cadrul Colegiului Tehnic Alexandru Roman din Aleșd a avut loc in cursul serii de luni, 19 martie. Victima, L.A.F., in varsta de 16 ani, se afla in Aleșd unde aștepta sa se intalneasca cu un prieten cand s-a intalnit cu agresorul. Acesta din urma,…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova a fost implicat intr-un accident la Iași, Romania. Acesta a lovit un pieton ce trecea regulamentar strada. In urma traumatismelor, victima a fost transportata de urgența la spital.

- Joi seara, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Rupea au constatat producerea unui accident rutier, pe DN 13, in localitatea Bunești. Un barbat de 44 ani, din județul Cluj, care a condus un autoturism pe DN 13, dinspre Brașov spre Sighișoara, a accidentat un barbat de 42 ani, din județul…

- In minutul 58, goalkeeper-ul lui Dinamo Kiev, Boyko, a ieșit sa boxeze o centrare care il viza pe Ștefan Radu. A respins mingea, dar in saritura l-a lovit pe romanul de la Lazio cu genunchiul in figura. Radu a cazut pe gazon și a ramas inert preț de cateva secunde, parand chiar sa iși piarda cunoștința.…

- O tanara de 24 de ani a fost victima unui taximetrist, pe care l-a acuzat ca a inchis-o in mașina și a inceput sa o bata cu pumnii și cu picioarele. Incidentul s-a petrecut in Capitala, dupa ce tanara i-a atras acestuia atenția ca a ales intenționat un traseu mai lung. Marina a povestit ca a comandat…

- Plutonierul major Timofte Ionut a reprezentat timp de peste 3 ani Jandarmeria damboviteana prin participarea la mai mult de 40 de competitii sportive (maratoane montane, semimaratoane pe asfalt etc.), la care a obtinut rezultate notabile. Weekend-ul trecut jandarmul montan a obtinut un nou rezultat…

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Cursa cu ghinion pentru un taximetrist. A fost amenintat si lovit de un client, dupa care, deposedat de automobil. Incidentul s-a petrecut in localitatea Sireti, din raionul Straseni. Comanda insa a fost preluata in Capitala.

- Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei. S-au distrat pana in momentul in care s-au luat la cearta pentru o fata pe care amandoi o placeau. La un moment dat, unul dintre dintre tineri a adormit, iar prietenul sau a luat o sabie si l-a injunghiat. Dupa atac, agresorul…

- Politistii din Sebes au identificat 5 tineri din municipiu ca banuiti de comiterea unei agresiuni asupra unui alt tanar. Cei 5 sunt cercetati pentru lovire sau alte violente. La data de 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri,…

- Un barbat de 55 de ani, din comuna Andreiasu, consilier local PNL si patron de butic, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Victima sa a fost primarul comunei Andreiasu, Vasilica Cristian, dupa…

- „Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 ani, din judetul Cluj, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DE 583, dinspre Iasi catre Letcani ar fi surprins si accidentat un batran de 89 ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis",…

- O fetița de 12 ani a murit dupa ce a cazut de la etaj in Deva. Copila s-a prabușit, duminica, de la etajul opt al unui bloc și s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Oamenii au sunat la 112, dupa ce fetița a cazut de la etajul opt al unui bloc din Deva. Copila a intrat in stop-cardiorespirator,…

- Politistii au deschis un dosar penal pe numele unui sofer din Resita dupa ce acesta a lovit cu masina un batran pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute, in apropiere de sediul IPJ Caras-Severin. Soferul in varsta de 49 de ani este cercetat pentru vatamare corporala…

- Un medic al Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Mioveni a fost batut cu pumnii si picioarele de prietenul unui pacient care s-a prezentat la unitatea medicala. Incidentul a avut loc sambata seara, cand la UPU s-au prezentat doua persoane, una dintre ele acuzand un traumatism. Dupa consultul…

- Grav incident petrecut intr-un spital din județul Argeș. Un medic a fost batut cu pumnii și cu picioarele chiar in unitatea de primiri urgențe. Agresorul este un tanar de 25 de ani, nemulțumit de modul in care medicul s-a ocupat de prietenul sau. El a fost deja reținut de poliție.

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…

- Primul accident s-a produs la intersectia a doua artere centrale din Turnu Severin. Victima, o femeie de 66 de ani, a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital. Politistii nici nu terminasera cercetarile ca la doar 300 de metri distanta, pe cele doua sensuri ale bulevardului s-au…

- Politistii din judetul Arad au deschis, marti, un dosar penal pentru loviri sau alte violente dupa ce, luni dupa-amiaza, pe retelele de socializare a fost postat un filmulet in care apare un barbat care este batut de mai multi calatori, dar si de catre controlor. Incidentul a avut loc in gara Milova,…

- Un tanar sofer incepator a sarit la bataie la un alt conducator auto dupa ce a fost acrosat usor in trafic. Desi in masina celuilalt sofer se afla si un copil, tanarul a lovit autoturismul cu pumnii si a spart geamurile cu o bata. Soferul a fost salvat de trecatorii revoltati care au filmat intreaga…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Inca un caz de violența in școala a ieșit la iveala. Un baiat de clasa a VIII-a din județul Timiș a fost batut cu pumnii de tatal unui coleg, chiar in sala de clasa. Incidentul a avut loc la școala din Sanmihaiu Roman.

- Un accident soldat cu ranirea unui batran a avut loc in aceasta seara (azi, 31 ianuarie) in fața Primariei din Botiz. La data locului au ajuns un echipaj medical și polițiști. Victima a fost preluata de echipajul medical și transportata la spital. Polițiștii fac masuratori pentru a stabili circumstanțele…

- Victima a fost transportata de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu-Mures, iar din fisa de constatare preliminara intocmita de catre Institutul de Medicina Legala Targu-Mures a rezultat ca „a prezentat o plaga cranio cerebrala temporo-parietala stanga, fractura craniana cu infundare…

- Incidentul s-a petrecut pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat. Un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei.

- Polițiști agresați intr-un mall din sectorul 2 al Capitalei de o femeie recalcitranta. Ea a refuzat sa se legimiteze, l-a lovit pe unul dintre agenți, iar pe celalalt l-a mușcat de picior. Femeia, reclamata pentru ca și-ar fi lovit copilul minor, a fost reținuta pentru ultraj. Incidentul a avut loc,…

- Agresorii, tata si fiu, de 56, respectiv 21 de ani, au intrat in locuinta batranului si i-au cerut 100 de lei pentru a merge la o nunta. Sarmanul batran a spus ca nu are atatia bani, moment in care acestia au inceput sa-l bata cu pumnii si picioarele. Apoi, au cotrobait in toata casa in speranta ca…

- Caz socant in orasul Borsa. Un tanar a fost pur si simplu snopit in bataie din motive inca necunoscute intr-o benzinarie din centrul orasului. Politistii au intrat pe fir si au deschis o ancheta. Bogdan (23 ani), din Borsa a povestit de pe patul de spital cum a fost pur si simplu lovit cu o sticla-n…

- Un adolescent de 14 ani a fost lovit de un autobuz luni, 22 ianuarie a.c., pe o trecere de pietoni din Drobeta Turnu Severin, șoferul parasind locul accidentului. Un martor ocular a anunțat poliția și in felul acesta oamenii legii l-au depistat pe conducatorul auto vinovat de producerea accidentului.…

- Pe rețelele de socializare circula intens imagini cu un jandarm care lovește cu pumnul un batran. S-a intamplat sambata, la protestele din Capitala, din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca angajatul MAI și-ar fi pierdut cumpatul, sub presiunea mulțimii. UPDATE. Jandarmul a fost identificat.…

- Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un comentariu referitor la jandarmul filmat in timp ce loveste cu putere mai multi oameni care au participat la protestul antiguvernamental de la Bucuresti.

- Trei tineri care se drogau intr-un garaj din Balti au fost incatusati de ofiterii Inspectoratului Național de Investigații. Incidentul s-a produs in seara zilei de ieri.In urma perchezițiilor, polițiștii au depistat substanțe narcotice și ustensile pentru consumul acestora.

- Scenele terifiante au avut loc intr-una dintre cele mai aglomerate stații ale liniei de metrou. Peronul era plin de oameni in momentul in care victima este impinsa in fața trenului care de abia intrase in stație. Femeia a suferit o fractura de mana, dar martorii și specialiștii spun ca ar fi putut fi…

- Un deputat a fost victima unui accident rutier. Este vorba despre Octavian Adrian Dohotaru, care a fost lovit de un taxi. Incidentul a avut loc in cursul zilei de marți, in cartierul Manaștur, din Cluj, intr-o zona foarte aglomerata. Deputatul, care a fost ales pe listele USR, in prezent fiind independent,…

- Accident cumplit in satul Gelu din judetul Timis unde un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l a decapitat, informeaza tion.roDin primele informatii, barbatul de 35 de ani a iesit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Alina Puscas a fost enervata de reactia tinerei care a lovit-o pe partia de schi. Alina Puscas S-A CASATORIT! Primele imagini cu prezentatoarea si sotul sau GALERIE FOTO "Cam asta mi s-a intamplat pe partia din Poiana Brasov, cand pur si simplu, o domnisoara cu snowboard-ul a intrat…

- Jandarmii montani actioneaza miercuri seara pentru recuperarea a cinci persoane care s-au ratacit in timp ce incercau sa ajunga in masivul Postavarul, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, Ciprian Aldea.

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Astfel, in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2.00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat a fost ranit, avand arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. ''Este vorba despre o soba pe gaz care a explodat…