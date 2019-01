Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii acuza, pe Facebook, de ipocrizie pe cei care il fac responsabil pe Tudorel Toader pentru eliberarea conditionata a unor infractori care recidiveaza, precizand ca acesta nu are nicio legatura cu legea recursului compensatoriu.

- "Direcția Generala de Politie a Municipiului București efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. A fost efectuata cercetarea la fața locului și au fost ridicate imagini surprinse de camerele de supraveghere. Au fost audiați…

- USR, prin vocea liderului sau Dan Barna, anunta ca va depune luni in Parlament un proiect pentru abrogarea Legii recursului compensatoriu si pentru anularea efectelor dezastruoase pe care le-a adus pentru siguranta cetatenilor. El aminteste ca Legea recursului compensatoriu a eliberat anul trecut peste…

- Barbatul suspectat ca a comis crima de la Medias a fost prins de politisti. Barbatul, condamnat pentru omor si eliberat in baza legii recursului compensatoriu, a comis o alta crima sambata seara, in Medias, potrivit unor surse judiciare. Suspectul a fost prins de politistii din Alba, in baza…

- Centrul Cultural "Lumina" a fost jefuit la inceputul acestui an, pe 3 ianuarie, de un recidivist care, potrivit unor surse din Politie, a fost eliberat din inchisoare in baza legii recursului compensatoriu.

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut de politistii din Cluj dupa ce nu a oprit la semnalele lor si a gonit pana in comuna vecina orasului. Oamenii legii au aflat ca tanarul e de loc din Camarasu, ca nu are permis auto si ca a fost eliberat in august 2018 in urma legii recursului compensatoriu. Fusese…

- Totul s-a intamplat in noaptea de vineri spre sambata. Victima, un barbat de 55 de ani, din Belinț, a fost sunat de unul dintre cei doi infractori, care s-a prezentat ca fiind delegat al unui avocat și l-a informat ca nepotul sau a lovit o persoana pe o trecere de pietoni din Recaș. Pentru rezolvarea…