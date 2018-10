Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 76 de ani din localitatea vasluiana Floreni, comuna Murgeni, a suferit, vineri, mai multe arsuri, dupa ce i-a explodat in fata un cazan de tuica. "Barbatul in varsta de 76...

- INCIDENT… Pompierii au fost solicitati sa intervina in localitatea Tacuta, in cazul unei expolozii provocate de o butelie de aragaz. Victima acestui incident a fost un batran de 81 de ani. La fata locului a venit de urgenta un echipaj al Ambulantei, dar si pompierii, cei din urma insa neavand motiv…

- Casa in flacari, dupa ce proprietarii au vrut sa faca țuica artizanal, in regim propriu. S-a intamplat in satul Stoenești din comuna prahoveana Ariceștii Rahtivani. Cazanul de țuica era instalat in gospodarie, chiar in apropierea casei. A fost nevoie de doar cateva momente in care instalația a ramas…

- TRAGEDIE Caz șocant in localitatea Floreni, suburbie a orașului Murgeni, unde o fetița de trei ani, Amalia L., a fost victima unui grav accident de circulație. Fetița este in coma profunda, avand dupa impactul cu mașin, hemoragie pe gura și urechi. Medicii sunt rezervați in privința șanșelor de…

- SCANDAL MONSTRU IN BARLAD SALBATICI…Caz socant la Barlad unde ziua in amiaza mare s-a iscat o bataie intre doua clanuri de rromi din Murgeni si Zorleni! Zona Stadion din Barlad a devenit locul unde aproximativ 10 rromi din Murgeni, inarmati cu bate, rangi, sabii si cutite au ales sa se rafuiasca cu…

- Se spune ca tuica are tot atatea retete si secrete de preparare in functie de fiecare producator in parte. Calitatea acestei bauturi traditionale este data insa de stiinta de a o pastra peste ani si de respectarea unor etape, de la culesul fructului si pana la alambic.

- O asociatie de proprietari din Constanta se lupta in instanta pentru recuperarea de datorii de la un fost restaurant cunoscut din municipiu. Este vorba de restaurantul Coral, de pe strada Mircea cel Batran. Pe rolul Judecatoriei Constanta a fost inregistrat, la data de 19 iulie, un dosar in materie…