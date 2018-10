Stiri pe aceeasi tema

- In acesta dimineața, in jurul orei 07:50, un barbat de 57 de ani, din comuna Pui, in timp ce conducea un autotren pe Calea Zarandului, din municipiul Deva, din directia Simeria – Arad, nu a pastrat o distanta suficienta de siguranta fata de autoturismul condus de un barbat in varsta de 46 de…

- Unui barbat in varsta de 67 de ani, din Deva, care iși conducea autoturismul pe Calea Zarandului, i s-a facut rau la volan, a pierdut controlul asupra mașinii și a lovit un copac. „In data de 02.10.2018, in jurul orei 11:35, un barbat in varsta de 67 ani, din municipiul Deva, in timp…

- TRAGIC… In aceasta dimineața, in jurul orei 4,00, pe raza localitații Badeana, comuna Tutova, s-a produs un grav accident de circulație, soldat cu 6 victime, intre care și o fetița in varsta de 4 ani. Accidentul a fost produs de un șofer din Republica Moldova, in varsta de 43 de ani, care se afla in…

- Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de joi, 16 august, în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Un tânar de 28 de ani a murit. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 4.00, în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Conform datelor…

- Un roman in varsta de 19 ani și-a pierdut viața in urma unui accident teribil produs in Italia. Tanarul a fost gasit carbonizat in furgoneta in care se afla, alaturi de șofer, anunța Observator.

- La data de 5 august a.c., în jurul orei 00.50, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti, s-au autosesizat cu privire la un eveniment rutier petrecut pe strada Eroilor din localitatea Floresti, eveniment rutier cu pagube materiale. „În urma verificarilor, a fost identificat…

- Astazi in jurul orei 14 :10, un barbat in varsta de 73 de ani, a condus autoturismul marca Fiat , pe bd. Aurel Vlaicu, dinspre I.C Bratianu catre Bulevardul. Baba Novac, iar in dreptul magazinului Leroy Merlin, nu a pastrat o distanta corespunzatoare, moment in care intra in coliziune fata spate cu…