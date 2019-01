Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, pe DN 7 –Titu, a avut loc un accident rutier, un biciclist a fost accident mortal. Potrivit primelor date, soferul unui autoturism s-a angajat in depasirea unei alte masini , moment in care a derapat si a pierdut controlul volanului, acrosand si accidetand mortal un biclist …

- Un barbat de 50 de ani a fost accidentat mortal, miercuri seara, dupa ce a fost acroșat de un autoturism pe Drumul Național 2C, la intrarea in localitatea Padina. Victima se deplasa, in jurul orei 20,30, cu bicicleta dinspre Caldarași inspre Padina in momentul in care a fost acroșat de un autoturism…

- Șoferul care a accidentat mortal un tanar la Cuconestii Noi si a fugit de la fata locului a fost condamnat la 11 ani de inchisoare. Deopotriva cu pedeapsa inchisorii, inculpatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 5 ani.

- Un baiat de 15 ani a fost accidentat mortal, sambata seara, in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar DN 17D, in localitatea Rodna, a precizat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita Nasaud, Crina Sirb, informeaza Agerpres.roDin primele date, se pare…

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței informeaza mediafaxSurse judiciare au declarat,…

- Un batran in varsta de 69 de ani a fost accidentat mortal, joi, de o masina, in timp ce se deplasa pe marginea drumului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 18.40, un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Cornu Luncii, in timp ce conducea autoturismul Skoda pe D.J. 209 A in afara…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost accidentat mortal, joi dimineata, in timp ce incerca sa traverseze drumul national 17, in localitatea Susenii Bargaului, fiind lovit de o masina condusa de o femeie...