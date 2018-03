Stiri pe aceeasi tema

- Romania joaca ACUM al doilea meci din turul de elita, cu Ungaria, la Budapesta. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE Romania - Ungaria 0-0 Echipa de start Romania: 12. Ducan - 13. Rus, 4. Catrici, 5. Marin, 15. Chiorean - 6. Negrean, 8. Albu-cpt., 18. Cohan - 9. Toma, 10. Markovic, 7. NițuRezerve:…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii 'civilizate' pe baza de 'respect reciproc' cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara 'nu va ajuta la acest proces', a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca legislatia ungara prin care se reziliaza contractele de arenda cu beneficiari straini incalca principiul european al liberei circulatii a capitalului, informeaza MTI. Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, participa astazi, 6 martie 2018 la Budapesta, la Summitul ministerial privind transportul care are ca tema ”Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”. Participanții dezbat aspectele sociale din domeniul transportului rutier cuprinse in inițiativele…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA MISTERUL "EUROCARPATICEI" FARA CARPATI... Tokes nu actioneaza chiar de capul lui... SENZATIONALELE REVELATII LA „SFATUL DE TAINA" AL MINISTRULUI DE EXTERNE UNGAR CU CONDUCEREA UDMR GEZA JESZENSZKY: „Romania nu are decit…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Potrivit comunicatului Inspectoratul de Politie din Judetul Somogy, un barbat din Romania si-a uitat, miercuri, sotia intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orasului Szeged. Sotul a condus apoi mai multe sute de kilometri, convins fiind ca partenera sa de viata se afla in masina.…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni, pentru a nu ajunge in situatia Romaniei. "Uitati-va la ceea ce s-a intamplat in Romania, in alte state, care…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Soldati din SUA, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Romania se vor antrena in perioada 12-16 februarie la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag.

- „Momentum este un partid proeuropean, format preponderent din tineri militanți civici. Membrii acestei formațiuni s-au remarcat printr-un demers care a vizat consultarea populației in legatura cu intenția guvernului de la Budapesta de a se angaja in organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Au fost stranse…

- Un sondaj ingrijorator a aparut, in Ungaria, cu doua luni inainte de alegerile parlamentare de la Budapesta. Potrivit rezultatului obținut, aproximativ 650.000 de romani din Transilvania au obținut cetațenia maghiara in ultimii șapte ani.

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca se va intalni cu premierul Viktor Orban, in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte de infrastructura mare, legatura Bucuresti- Budapesta de cale ferata de mare viteza, o discutie ca posibilitatea…

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…

- El a mai anuntat ca guvernul ungar a aprobat un buget de un miliard de forinti pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata dintre Budapesta si Cluj-Napoca. Partea romana doreste sa extinda aceasta linie pana la Bucuresti, noteaza MTI. "Nu avem nimic impotriva", a spus Peter…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Viața tumultuoasa a lui Attila Ambrus, celebrul jefuitor de origine romana din anii ’90, care a pradat 30 de banci din Ungaria, a devenit subiect de film. Ceea ce nu se vede insa in pelicula regizata de celebrul Nimrod Antal și care apare de astazi pe marile ecrane din toata țara este povestea vieții…

- Liderul eurodeputaților social-democrați romani, Viorica Dancila, condamna comportamentul extremiștilor maghiari din Mișcarea ”64 de Comitate”, care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al Ținutului Secuiesc.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Eurodeputatul Viorica Dancila condamna comportamentul "extremistilor" maghiari din Miscarea "Celor 64 de Comitate" care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al tinutului secuiesc si cere autoritatilor din aceasta tara sa ii sanctioneze pe vinovati. "Gestul extremistilor…

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Corona Brașov Wolves se va confrunta joi, 11 ianuarie, de la ora 18.30, cu Dunarea Galați, partida care va conta pentru Campionatul Național. Pentru aceasta partida, este anunțata revenirea atacantului rus Knyazev, care a fost plecat pentru rezolvarea unor probleme legate de viza de sedere in Romania.…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- Taraful „Ordongos” al Fundatiei „Teka” din Gherla a evoluat cu succes in finala concursului TV de interpretare „Folszallott a pava” (Paunul și-a luat zborul, lb. maghiara) din Ungaria. In cadrul concursului desfașurat la Budapesta și destinat comunitaților maghiare din Romania, Serbia, Ucraina, au fost…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Tanara a trait experiente de neuitat in Shanghai- Perla Orientului- un oras cu o populatie de 24 de milioane de locuitori, cu cateva milioane mai multe decat numara acum Romania. Oradeanca Judita Judea, care a reprezentat Ungaria la International Miss Tourism Queen of The Year in Shanghai…