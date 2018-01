Bătălie pentru putere în PSD: Relaţia lui Liviu Dragnea cu Mihai Tudose S-A STRICAT! Vremurile de altadata, cand exista un singur sef la PSD, par sa apuna. „Antrenorul, cum ii spunem noi, seful partidului care are grija sa mearga si Parlamentul, si Guvernul, dar si partidul este astazi aici. Credeti-ne ca nu este simplu, cu domnia sa nu ai voie sa gresesti. Absolut deloc”, spunea Mihai Tudose in iunie 2017. Instalat la Palatul Victoria, premierul se joaca cu nervii antrenorului de la partid si nu trece legile justitiei prin Guvern si nici nu sesizeaza CCR in dosarul Belina. Contrele devin publice, chiar daca in prima faza se mentin aparentele. „Eu sunt mai de pe la Braila, ma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "Constatam ca un alt membru al Cabinetului Tudose paraseste Palatul Victoria. Se pare ca doamnele nu se simt atat de confortabil in relatia cu premierul Tudose, pentru ca este un alt ministru care pleaca si este vorba tot despre o doamna, dupa cele doua care au plecat in urma cu putin timp (Sevil Shhaideh…

- In ianuarie va avea loc o discuție pe tema unei eventuale remanieri, a declarat joi seara președintele PSD, Liviu Dragnea. Aceasta a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit ministru. „Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Ioan Rus l-a laudat pe Mihai Tudose, dupa revolta de saptamana trecuta din PSD, cand s-a iscat zvonul unor tensiuni intre premier și Liviu Dragnea privind remanierea miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb.Citește și: Ioan Rus, previziune sumbra pentru Klaus Iohannis: 'Nu știu daca va mai…

- Al doilea om in stat a adus in discutie o situatie care l-ar face sa paraseasca scena politica. Reamintind ca are de gand sa depuna, in prima zi a saptamanii viitoare, sesizarea adresata Curtii Constitutionale, in cazul “Belina”, in care sunt vizate cele doua social-democrate care au parasit, recent,…

- Administratia prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a noilor ministri, iar ceremonia depunerii juramantului va avea loc, marti, la ora 19.30. UPDATE: Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au lipsit de la ceremonia de investire. UPDATE: Paul Stanescu a…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, nominalizat pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale, a declarat marti dimineata la Parlament ca nu a fost contactat de la Palatul Cotroceni pentru a merge sa depuna juramantul si a sustinut ca, in eventualitatea in care Klaus Iohannis nu ar fi de acord…

- Paul Stanescu, despre intarzierea unui raspuns de la președinte pe nominalizarile noilor miniștri:” Oricand se poate gasi un alt candidat”, a spus cel care este propus de coaliția PSD-ALDE sa conduca ministerul Dezvoltarii Regionale. Președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe, marți, daca accepta…

- Premierul Mihai Tudose a reușit sa-și impuna dorința in PSD și sa determine plecarea miniștrilor Rovana Plumb și Sevil Shhaideh, ambele vizate de DNA in dosarul „Belina”. In schimb, partenerii de la ALDE nu s-au lasat convinși sa renunțe la ministrul Viorel Ilie, in cazul caruia Senatul a respins…

- Directia Nationala Anticoruptie confirma redeschiderea dosarului în care ar aparea si numele liderului PSD Olt, Paul Stanescu, propunerea PSD pentru postul de ministru al Dezvoltarii. Urmarirea penala se efectueaza însa in rem (fata de fapta, nu fata de persoane), astfel încât…

- Ședința de coaliție, la Vila Lac 1, in așteptarea deciziei președintelui privind noii miniștri; Paul Stanescu și Felix Stroe ar putea fi respinși, au precizat pentru Libertatea surse politice. Liderii celor doua partide aflate la guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au plecat, luni, de…

- Paul Stanescu, Felix Stroe si Marius Nica sunt, așa cum bine știm, propunerile lui Mihai Tudose pentru locurile goale lasate la sefia ministerelor Dezvoltarii, Transporturilor si Afacerilor Europene. Cei trei afla astazi daca presedintele Klaus Iohannis ii accepta sau nu in fruntea ministerelor ramase…

- Premierul Mihai Tudose urmeaza sa ii prezinte, luni, presedintelui Klaus Iohannis noile propuneri de ministri - Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor si Marius Nica la Fonduri Europene. Cei trei sunt propusi pentru a-i inlocui pe demisionarii Sevil Shhaideh,…

- "Nu am sa mai merg la Cotroceni avand in vedere declarațiile politice cu totul și cu totul nefirești pentru un președinte. Ma refer la declarațiile pe care Klaus Iohannis le-a facut in ultima perioada. A reluat aceste formule care l-au consacrat in trecut. Este regretabil. Cred ca este bine sa ne…

- Și, iata, PSD a decis numele inlocuitorilor celor trei ministri demisionari – Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc – care s-au retras joi seara din Guvern. CITEȘTE ȘI: ANCHETE Peste 50 de familii din comuna Siriu au dat in judecata... GEORGE LIXANDRU - 13 octombrie 2017 ANCHETE Barajul Siriu,…

- PSD a votat ieri noii ministri ai Guvernului, fiind desemnati Felix Stroe la Ministerul Transporturilor, Paul Stanescu – vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale si Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor Europene. Comitetul Executiv al partidului a votat in unanimitate propunerile facute…

- "M-a rugat domnul presedinte Dragnea si partidul sa accept functia. Am fost nominalizat in Comitetul Executiv de astazi. Deocamdata e doar o nominalizare, urmand sa mergem la presedinte pentru validare", a spus Paul Stanescu. Intrebat ce-l recomanda pentru a prelua conducerea Ministerului…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, vineri, la finalul ședinței Comitetului Național Executiv al PSD, ca ii va prezenta luni președintelui Klaus Iohannis noile propuneri de miniștri: Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor și Marius Nica la Fonduri Europene.…

- In urma sedintei de astazi de la sediul PSD, Sevil Shhaideh a primit functia de consilier de stat. Rovana Plumb va fi si ea numita la conducerea Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, informeaza Digi 24.La ora asta a devenit deja. Actele au fost semnate in cursul diminetii, a declarat…

- UPDATE Paul Stanescu, Felix Stroe și Marius Nica au primit, in unanimitate, votul conducerii PSD, pentru a-i inlocui pe miniștrii care și-au depus demisiile joi. Paul Stănescu, liderul PSD Olt, este propunerea pentru conducerea Ministerului Dezvoltării şi pentru postul de vicepremier,…

- Președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvica a declarat la Antena 3, ca, în aceste momente, Klaus Iohannis a ieșit singurul învingator din scandalul momentului din politica. În opinia sa, președintele țarii a reușit sa-și puna în fruntea…

- Singurul clujean din CEX-ul PSD, despre sedinta maraton de joi seara:"A fost ca o terapie" Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a fost singurul clujean care a luat parte la sedinta tensionata de joi seara a Comitetului Executiv al PSD. În cele din urma, dupa ore întregi…

- Rovana Plumb si Sevil Shhaideh au decis sa demisioneze din guvern, a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa incheierea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, in care s-a discutat problema remanierii guvernamentale, propuse de premierul Mihai Tudose. Liviu Dragnea a precizat ca, desi…

- Miniștrii R. Plumb, S. Shhaideh și R. Cuc au demisionat Rovana Plumb si Sevil Shhaideh au decis sa demisioneze din guvern, a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa încheierea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, în care s-a discutat problema remanierii guvernamentale,…

- Presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, a declarat joi, la finalul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al partidului in cadrul careia Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat din functiile de ministri, ca toti liderii social-democrati care au vorbit s-au pronuntat impotriva plecarii celor…

- Liviu Dragnea a pus, la finalul sedintei Comitetului Executiv de joi, in cadrul careia Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat din Guvern , ca PSD a trecut printr-o cumpana mare. Despre Mihai Tudose, liderul PSD a spus ca este un premier eficient. „Toti colegii au apreciat profesionalismul…

- Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat din Guvern. Cei trei si-au depus demisiile in sedinta Comitetului Executiv de joi , iar partidul le-a acceptat, dupa multe ore de discutiile. Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat din Guvern, iar vineri, de la ora 12:00, PSD…

- Surse politice susțin ca miniștrii Sevil Shhaideh, Rovana Plumb, Razvan Cuc și Ilan Laufer au demisionat din Guvern in timpul ședinței de Comitet Executiv al PSD. Acestea sunt doar informații care vin in acest moment pe surse, anunțul oficial urmand a veni dupa ce conferința de presa de la finalul CEx.

- Mihai Tudose a jucat la rupere in ședința PSD: cu demisia pe masa! La solicitarea lui Mihai Tudose, trei miniștrii au ales sa paraseasca Guvernul. Este vorba despre Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc. Amanunte, in curand. Articolul Victorie pentru premierul Tudose! Sevil Shhaideh și Rovana Plumb…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat joi un nou atac, extrem de dur, la adresa șefului, informeaza Digi 24. Declarația lui Tariceanu apare în contextul declarațiilor lui Klaus Iohannis despre acei membri ai Guvernului care ar trebui sa faca un pas înapoi…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca nu se afla „intr-un moment fericit" al relației sale cu Liviu Dragnea, reiterand faptul ca va cere plecarea din Guvern a cinci membri ai cabinetului sau. Cu putin timp inainte de CExN al PSD, premierul Romaniei se tine tare pe pozitie, fiind dispus sa demisioneze…

- Calin Popescu Tariceanu a precizat ca ALDE il susține in continuare pe Viorel Ilie pentru funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul. Liderul libera-democrat a precizat ca nu permite DNA sa faca guvernul Romaniei dar va lua in calcul argumentele pe care le va prezenta premierul Tudose. Advertisement…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose au discutat, joi dimineata, la Craiova, inainte de a incepe lansarea modelului Ford EcoSport, la care participa amandoi, temele abordate fiind cel mai probabil remanierea anuntata de prim-ministru si situatia din PSD. "Daca si acest Guvern…

- CExN de joi se va termina cu "demisii sau cu demiteri", potrivit unor surse din PSD, in conditiile in care premierul Tudose a transmis pe toate caile posibile ca nu va „ceda” si ca va demisiona el daca partidul nu va agrea lista sa de cinci ministri propusi pentru remaniere. Prin includerea…

- Deputații juriști au decis joi s-o invite, lunea viitoare, pe fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, pentru a discuta solicitatea DNA privind inceperea urmaririi sale penale, in dosarul „Belina”. Membri Comisiei juridice a Camerei vor finaliza raportul in acest caz in aceeași zi, a afirmat președintele…

- Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, s-a intalnit miercuri seara cu Marianne Thyssen, comisar european pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune, eveniment ce vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a lasat sa se inteleaga ca ea si Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii…

- Incep sa vina demisiile in Guvernul condus de Mihai Tudose, dupa ce premierul a anunțat ca e cazul ca mai mulți miniștri sa fie remaniați. Rovana Plumb, Viorel Ilie și Razvan Cuc iși dau demisiile in aceasta seara! Informația a fost prezentata de Dana Grecu, la Antena 3, care a citat surse pentru…

- La finalul audierilor de la DNA, fostul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost asaltat de jurnalisti. Dupa intrebarile legate de implicarea sa in dosarul Belina, Teodorovici a vorbit, insa, si de conflictul dintre premierul Tudose si Liviu Dragnea: problemele se discuta in partid,…

- Tudose, despre soarta Rovanei Plumb și a lui Sevil Shhaideh. Premierul a declarat, miercuri, la Parlamennt, ca cele doua gestioneaza, prin ministerele pe care le conduc, relația cu Bruxelles-ul, și ”aici este problema” de percepție, el precizand ca nu poate sa nu fie alaturi ”de colegii din Guvern care…

- „Nu pot sa nu fiu alaturi de colegii mei, care sunt astazi intr-un anumit tip de stres. Sa inteleaga toata lumea ca cea mai mare problema pe care o avem e ca actul de guvernare sa se desfasoare normal. Un alement important este atragerea de fonduri europene”, a spus premierul Romaniei. „Cele…

- Ministra Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, este asteptata la DNA pentru noi declaratii in dosarul Belina, anunta Realitatea Tv. Audierea vine in plina criza politica, dupa tensiunile dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea. Shhaideh este unul dintre ministrii pe care Tudose vrea sa ii remanieze, dupa…

- Momente importante pentru Guvernul condus de Mihai Tudose. Cu o zi inainte de remanierea unor ministri, premierul Mihai Tudose a convocat ședința Executivului. Totodata au loc negocieri intense in cadrul Coalitiei de guvernare dupa ce Mihai Tudose a dat de inteles ca Viorel Ilie, ministru propus…

- O criza guvernamentala de proportii, dupa modelul Grindeanu, este pe cale sa se declanseze la Palatul Victoria. Mihai Tudose se pregateste sa dea afara din Guvern ministrii apropiati lui Liviu Dragnea. Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, sunt…

- Au fost surse care au confirmat intalnirea pe care prim-ministrul a avut-o luni la Palatul Victoria cu mai multi sefi de organizatii si alti lideri ai partidului si au precizat ca la momentul la care Tudose a avansat varianta demisiei sale din functie intre cei care i-au cerut acestuia sa nu faca…

- Liderii PSD se intalnesc, marți, intr-o ședința informala la sediul central al partidului, pentru a discuta anunțul facut de premierul Mihai Tudose, privind o remaniere guvernamentala. Liderii PSD care i-au cerut premierului sa nu demisioneze, in urma cu o zi, sunt cațiva șefi importanți de filiale:…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat sa dea vreun nume de ministru care va fi remaniat, limitandu-se a spus ca printre ei sunt "trei cu probleme care creaza probleme si la nivel de perceptie publica si, in unele situatii, si la nivelul Comisiei Europene". Cei trei ministri cu probleme sunt Sevil…

- Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si Liviu Pop sunt principalii ministri vizati de premierul Mihai Tudose pentru remaniere, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Lor li se adauga si Rovana Plumb si Viorel Ilie, in cazul carora, la fel ca si la Sevil Shhaideh, DNA a inceput urmarirea penala. Tudose a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni, ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va depune la Curtea Constituționala sesizarea privind dosarul Belina deschis de procurorii DNA. Pana astazi, planul coaliției la putere era ca sesizarea sa fie conceputa de ministrul Justiției, Tudorel Toader,…