Stiri pe aceeasi tema

- 3x3 Constanta Streetplay, editia de iarna, este primul turneu organizat in Romania la care punctele adunate de jucatori vor conta in duelul natiunilor pentru calificarea la Jocurile Olimpice, editia Tokyo 2020. Evenimentul marca Sport Arena Streetball va avea loc in zilele de 10 si 11 noiembrie. Inscrierile…

- Cei mai buni halterofili romani participa la Campionatele Mondiale de seniori de la Ashgabat (Turkmenistan), prima competiție care puncteaza pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Trei fete și un baiat au fost inscriși de federația romana in concurs. Cele mai mari așteptari la o medalie vin de la…

- Romania va fi reprezentata de patru sportivi, unu la masculin si trei la feminin, la Campionatele Mondiale de haltere programate in perioada 1-10 noiembrie in incinta Complexului Olimpic de la Asgabat din Republica Turkmenistan. La CM 2018, competitie de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020,…

- In perioada 26-28 octombrie la Albena, in Bulgaria, a avut loc a zecea editie a Campionatului European de Shotokan, competitie la care au participat 415 sportivi din 17 tari. S-a concurat la probele de kumite individual si echipe, kata individual si echipe. Din delegatia Romaniei care a fost prezenta…

- Atleta din Gorj, Adela Baltoi, isi doreste sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Sportiva de 26 de ani participa la numeroase concursuri nationale si internationale, pentru a face baremul necesar. Adela Baltoi...

- Romania va aborda Campionatele Mondiale de la Doha, 25 octombrie-3 noiembrie, avandu-le in echipa pe Carmen Ghiciuc, Laura Iacob, Nica Ivanuș, Denisa Golgota, Maria Holbura și Ioana Crișan. Primele patru gimnaste au participat și la Campionatele Europene din luna august, cand Romania nu a prins finala…

- Gimnasta Larisa Iordache a fost operata de doua ori la tendonul lui Ahile de la piciorul stang, insa operațiile, ambele efectuate in Romania, au fost nereușite. A treia oara, sportiva a fost operata la Viena și este este optimista in privința participarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. ”A…

- Inotatorul Daniel Macovei a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de Vara gazduite de Rio de Janeiro in 2016. Sportivul ar fi vrut sa-și continue activitatea și sa participe și la Olimpiada gazduita de Tokyo in 2020, dar aspectul fi nanciar l-a determinat sa se indrepte catre domeniul IT.