Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca singura varianta pentru inlocuirea unor ministri in cabinetul Dancila este restructurarea guvernamentala prin votul Parlamentului, pentru ca seful statului nu ii va da vreun raspuns premierului in privinta remanierii. "Eu ii doresc succes doamnei Dancila.…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, susține ca premierul Romaniei, Viorica Dancila, este in aceste momente „gardata de baroni PSD” și mulți oameni puternici din partid și-au pus speranțele in ea. Citește și: Rareș Bogdan s-a DEZLANȚUIT in emisiunea lui Victor Ciutacu: 'E impotriva…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme…

- Liviu Dragnea sustine ca premierul Viorica Dancila a ezitat sa accepte restructurarea Guvernului pentru ca i-a fost frica de faptul ca PSD nu mai are majoritate in Parlament. „Noi i-am prezentat ca nu sunt probleme. Eu nu mi-am permis sa fortez un premier. Daca simte teama, daca nu e foarte sigur, nu…

- Inca o confirmare a tensiunilor din PSD pe subiectul remanierii. Social-democrații ii pun in carca Vioricai Dancila refuzul lui Klaus Iohannis de a numi cei trei miniștri propuși in Comitetul Executiv și fac presiuni ca premierul sa vina cu restructurarea in Parlament. Secretarul general al PSD, Codrin…

- Gabriela Firea a dezvaluit la Antena 3 ca a primit flori la spital din partea lui Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Victor Ponta. "Sunt convinsa ca au fost sinceri in demersul lor", a afirmat primarul Capitalei. Firea a relatat ca a fost sunata de Dragnea, pentru…

- Carmen Avram, jurnalista de la Antena 3, a fost desemnata sa ocupe poziția a doua pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Luni seara, Avram a dezvaluit cum a ajuns sa țina cu PSD, deși era votanta PNL și cum i-a facut Liviu Dragnea oferta de a candida pe lista social-democraților.Avram…

- Din OUG 114/2018 pot ramane toate prevederile, chiar și cele care au starnit nemulțumiri, dar scris sub alta forma, iar efectele vor ramane aproximativ aceleași, a declarat duminica al Antena 3 Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila pe probleme economice. Valcov a vorbit de un lobby…