- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc, din Ziarul Financiar, pe tema efectelor pe care le-a avut venirea multinaționalelor in Romania, dar in care prezinta și ce ar trebui sa faca acestea in urmatorii ani pentru a nu ajunge niste monstri…

- China va introduce, in luna martie, propriul sau contract petrolier futures, in ideea de a oferi o alternativa la Brent si WTI, contractele in dolari care in prezent sunt indicatori de referinta pe piata petroliera mondiala, informeaza AFP.

- FCSB va face parte sambata dintr-un scenariu in care se gasește rar: va avea in fața un oponent macar la fel de experimentat, cu fotbaliști care au adunat multe meciuri in Liga 1 și in Europa, trofee și suficiente "trucuri" ca sa concureze pentru titlu. Deac, Hoban și Culio, șefii de pe teren ai Clujului,…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- In timp ce piețele bursiere au scazut, cațiva dintre cei mai bogați oameni din lume, inclusiv Warren Buffett, Mark Zucjerberg și Jeff Bezos, au pierdut miliarde de dolari in doar cateva ore. Valoarea neta a miliardarilor, precum Berkshire Hathaway și Warren buffett, este strans legata de indicele acțiunilor…

- Gigantul operator telecom Vodafone a confirmat discutiile cu Liberty Global (UPC) privind o potentiala tranzactie a unor proprietati UPC in tarile din Europa, cu exceptia Marii Britanii, unde business-urile celor doua companii se intersecteaza. Vodafone a confirmat ca discutiile au loc, desi sunt…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Eforturile Chinei de a exercita o influenta ascunsa asupra Occidentului sunt la fel de ingrijoratoare precum actiunile subversive ale Rusiei, a declarat directorul CIA, Mike Pompeo, intr-un interviu pentru BBC, scrie Mediafax."Ganditi-va la amploarea celor doua economii [a Rusiei si a Chinei].…

- Gigantul american Apple a decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut, informeaza cotidianul japonez Nikkei, preluat de Agerpres.…

- Chinezii sunt renumiti pentru forta lor de munca. Tara asiatica are o economie care creste extrem de repede, deoarece este un loc vast, iar lucrarile de constructie sunt in curs de desfasurare intr-o serie de regiuni pentru a dezvolta China ca fiind una dintre tarile ce nu poate fi egalata in industrie…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe "batranul continent" intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP, preluata de Agerpres. Anul…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- ​Lego, celebrul producator danez de jucarii, a anuntat un parteneriat cu gigantul chinez de tehnologie Tencent pentru dezvoltarea de jocuri video care vor fi promovate pe platformele Tencent, grup care in China are peste un miliard de utilizatori. Lego anunta in toamna ca va renunta la 1.400 de angajati…

- Estimarile pentru urmatorii ani indica o crestere a pietei de leasing auto, la nivel global, si o tot mai mare preferinta pentru marcile de lux, dat fiind ca printre cei interesati de contractele de leasing se numara tinerii din generatia Millenials, care isi doresc cele mai noi tehnologii. …

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime in acest an dupa cea inregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg,

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- Asistentul digital Alexa ajunge pe calculatoarele cu Windows 10 pentru a contracara Cortana de la Microsoft, scrie The Verge . Producatorii de calculatoare Hewlett-Packard (HP), Lenovo, Asus și Acer, practic cele mai mari nume din lume, planuiesc integrarea Alexa in sistemele acestora, atat in desktop-uri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters.

- Este o vizita importanta pentru ca face parte dintr-un turneu diplomatic in tarile din Europa de Est, fostele „piete emergente“ de odinioara ale UE, acum cu acelasi statut pentru marile puteri economice ale Extremului Orient, China si Japonia.

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Trumpchi GA8 este produs in China de catre GAC si are de ceva vreme mari ambitii. Chinezii echipeaza noul lor model Trumpchi GA8 cu un motor L4 de doi litri turbo si 200 CP cu o cutie automata de origine Aisin Japoia pentru a avea o fiabilitate de top. …

- Bursele din intreaga lume au atras in 2017 cel mai ridicat numar de oferte publice initiale care au avut loc dupa criza financiara globala, relansarea activitatilor in Statele Unite si numarul record al tranzactiilor de acest tip din China temperand ingrijorarile referitoare la scaderea interesului…

- In orasul Shijiazhuang din China a fost inaugurat un pod suspendat din sticla care este situat la o inaltime de 218 metri si are o lungime de 488 de metri. Podul a fost deschis publicului duminica in judetul Pingshan din provincia Hebei din nordul tarii si atrage deja mii de vizitatori, informeaza Xinhua.…

- Gigantul german Deutsche Telekom va cumpara UPC Austria, subsidiara a americanilor de la Liberty Global - cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, in cadrul unei tranzactii de 1,9 mld. euro care va crea un operator cu 6,7 milioane de abonati la servicii fixe si mobile de telefonie,…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Cele mai multe dintre armele recent fabricate si folosite de membrii gruparii teroriste Stat Islamic au fost fabricate in China, Bulgaria si Romania, arata un raport publicat de Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi. De altfel,…

- Vanzarea va include studioul de film 20th Century Fox și radiodifuzorii Sky și Star din Marea Britanie, Europa și Asia. Disney a ramas singurul ofertant dupa ce Comcast, proprietarul NBC, a renunțat luni la cursa. Financial Times a relatat ca discuțiile despre valoarea finala au continuat…

- O explozie la un nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, de langa Viena, s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor 18 persoane, informeaza site-ul postului Deutsche Welle. Aflata in apropiere de frontiera cu Slovacia, terminalul de Baumgarten este cel mai important nod de…

- Romania nu se afla pe lista de distributie a produselor alimentare cu destinatie nutritionala speciala (lapte praf formula pentru bebelusi), contaminate cu Salmonella Enterica, informeaza marti Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. "Autoritatea Naţională…

- Fondul Monetar International (FMI) apreciaza ca datoriile Chiniei s-au umflat atat de mult incat pot pune in pericol stabilitatea financiara globala. Cu alte cuvinte, una dintre cele mai prestigioase institutii financiare internationale avertizeaza ca din China ar putea veni o noua criza financiara.…

- Christoph Daum și-a gasit echipa dupa desparțirea de naționala Romaniei. Antrenorul german s-a ințeles cu o echipa din China, pe care o va prelua din 2018. ”Anul urmator voi lucra in China, precum Capello, Lippi, Scolari, Schmidt și Magath. Ma tenteaza sa fac fotbalul din China competitiv cu cel din…

- Cam asa am putea sintetiza cele trei componente principale de care depinde realizarea autostrazii Unirii, adica cea care trebuie sa lege Ungheni (Republica Moldova) - Iasi de Cluj si mai departe de Timisoara. Este vorba de un proiect de investitie care ar trebui sa aiba importanta de grad…

- China a devenit mai prezenta si mai influenta in Europa, in ultimii ani. Iar acum nu mai este vorba numai despre un excedent comercial masiv, ci si despre investitii, imprumuturi si putere financiara care servesc diplomatiei publice a Chinei, arata un audit al relatiilor China-UE, publicat de European…

- De la minereu de fier si pana la lapte praf, China cumpara tot ce se poate imagina astfel ca in urmatorii cinci ani cel mai mare exportator mondial va deveni cel mai mare importator mondial, sustin economistii de la banca chineza CICC, informeaza Bloomberg. China importa deja mai mult decat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a reiterat joi apelul catre China de a renunta la livrarile de petrol catre Coreea de Nord, afirmand ca acesta este cel mai bun mijloc de a incuraja negocierile cu privire la programul nuclear nord-coreean, transmit agentiile internationale de presa. "Chinezii…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a redus volumul de productie la fabricile care produc modelele marcilor Alfa Romeo si Maserati din cauza scaderii semnificative a vanzarilor pe piata chineza.Numarul masinilor de pe stoc nu mai este impus de producator Vanzarile Alfa Romeo si Maserati…

- Europa are nevoie de „aliati puternici“ pentru a infrunta „provocarile istorice“ pe care le are in fata. „Daca Europa se inchide in sine, va pierde o posibilitate de a creste. Am vazut intotdeauna in cooperarea cu China o mare oportunitate.“ Aceste este mesajul transmis lumii de premierul maghiar Viktor…

- Principalul furnizor din Asia al grupului american Apple a folosit liceeni care in mod ilegal au lucrat ore suplimentare pentru a asambla noul telefon iPhone X, pe masura ce Apple se straduieste sa tina pasul cu cererea pentru cel mai nou produs al sau, potrivit unui articol publicat marti in Financial…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa santajeze lumea", a avertizat presedintele american intr-o alocutiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse.Donald Trump a promis de asemenea sa puna o "presiune…

- Cel mai puternic computer din lume nu e in America, nici undeva prin Europa, ci in China. Chinezii i-au depasit pe americani la numarul de supercalculatoare - au peste 200 din cele 500 cele mai puternice computere din lume, in vreme ce americanii mai au doar 144. Fiecare dintre aceste sisteme are mii…

