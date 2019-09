Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi colegi, batalia pentru salvarea ALDE continua. Deciziile luate astazi impotriva mea și a altor colegi nu vor ramane așa. Ele sunt profund nestatutare și au creat o puternica dezamagire in toate structurile partidului. In urmatoarele zile, vom gasi soluțiile potrivite pentru ca proiectul nostru…

- Deputatul Ion Cupa, presedintele ALDE Dolj, spune, miercuri, intr-o postare pe Facebook ca a acceptat propunerea de a prelua Ministerul Energiei. „Este o obligatie de a respecta mandatul dat de doljeni in 2016 prin vot”, a explicat acesta. Deputat Ion Cupa, spune, miercuri, intr-o postare…

- Candidatul la funcția de primar general al Capitalei, Ruslan Codreanu, sustine ca este intimidat. Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook."Acest domn a filmat ieri cortul din fața CC Gemeni unde echipa mea colecteaza semnaturi.

- ”Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care a luat-o pe Alexandra este PROTEJATTT. NU este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania. Va rog ajutati ma sa punem presiune pe toate institutiile…

- „Sigur ca puteți spune ca sunt subiectiv, dar e absolut corect ce spune #faraAbuzuri”, a scris Daniel Zamfir, miercuri, pe contul sau de Facebook, unde a și distrubit postarea liderului ALDE. Iata ce publicat Tariceanu: „Am decis sa intru in cursa prezidențiala și fac anunțul oficial și aici.…

- Un vis urat e pe cale sa devina realitate, susține Codrin Ștefanescu, pe Facebook, inainte ca ședința social-democraților sa inceapa la Palatul Parlamentului.„Un vis urat e pe cale sa devina realitate. Finala Klaus-Barna! Iar noi cei din PSD sa fim nevoiti sa alegem raul cel mic! Un adevarat…

- "Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Olguta Vasilescu sau Gabriela Firea! Doar unul dintre acestia poate candida din partea PSD, cu sanse reale in turul 2! Doar unul dintre cei care s-au luptat ani de zile cu abuzurile unui sistem toxic si ticalos. Pe fata, cu curaj, cu asumarea tuturor riscurilor.…

- Jurnalistul și expertul politic, fost viceministru de Externe, Andrei Popov, care urma sa ocupe funcția de șef de cabinet al ministrului de Externe Nicu Popescu, a decis se concentreze in continuare pe activitatile din cadrul societatii civile. Anunțul a fost facut de catre noul ministru al MAEIE pe…