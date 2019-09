Stiri pe aceeasi tema

- Avioane israeliene intra in mod regulat in spatiul aerian libanez, dar este un caz rar in care armata deschide focul, scrie news.ro. Beirutul s-a plans in mod repetat la Natiunile Unite din cauza ca Israelul, pe care Libanul il considera un stat inamic, ii incalca spatiul aerian. Armata israeliana…

- Fortele din estul Libiei comandate de maresalul Khalifa Haftar au avariat serios cu lovituri aeriene un aeroport civil din vestul Libiei care nu avea nicio utilizare militara, a anuntat duminica ONU, relateaza Reuters preluat de agerpres. Saptamana trecuta, Armata nationala libiana (LNA) a anuntat…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, dintre care doi civili, si alte 33 au fost ranite joi intr-un atentat cu o masina-capcana intr-un cimitir din Benghazi (estul Libiei), in cursul funeraliilor unui fost ofiter al armatei, conform unei surse medicale, transmite AFP, scrie agerpres.ro. …

- ”Rachetele (de tip) Javelin gasite la Gharian (vest) apartin efectiv Armatelor franceze, care le-au cumparat de la Statele Unite”, a recunoscut Parisul, confirmand astfel informatii dezvaluite de ziarul american The New York Times (NYT).Forte loiale GNA au gasit la sfarsitul lui iunie…

- Papa Francisc a cerut duminica organizarea unor „coridoare umanitare” pentru migranti, reactie ce survine dupa atacul aerian asupra unui centru de detentie pentru migranti în Libia, scrie Agerpres.„Comunitatea internationala nu poate tolera fapte de o asemenea gravitate…

- Un raid aerian revendicat de fortele maresalului Khalifa Haftar a vizat miercuri seara aeroportul Mitiga, singurul functional din capitala Libiei, Tripoli, provocand suspendarea zborurilor, au anuntat autoritatile aeroportuare, noteaza AFP. In urma atacului nu s-au inregistrat victime sau pagube, potrivit…

- Un raid aerian revendicat de fortele maresalului Khalifa Haftar a vizat miercuri seara aeroportul Mitiga, singurul functional din capitala Libiei, Tripoli, provocand suspendarea zborurilor, au anuntat autoritatile aeroportuare, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. In urma atacului nu s-au inregistrat…

- Un raid aerian revendicat de fortele maresalului Khalifa Haftar a vizat miercuri seara aeroportul Mitiga, singurul functional din capitala Libiei, Tripoli, provocand suspendarea zborurilor, au anuntat autoritatile aeroportuare, noteaza AFP. In urma atacului nu s-au inregistrat victime sau pagube,…