Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- Reprezentanți ai autoritaților locale din județele Moldovei și-au dat intalnire la Ansamblul monumental ”Podul Inalt” de la Bacaoani, pentru a-l cinsti pe Ștefan cel Mare. In acest context, a fost marcata implinirea a 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, considerata cea mai importanta lupta terestra…

- Socialistul Grigore Novac, a adaugat pe pagina sa de facebook cateva poze in care acesta impreuna cu alți colegi de ai sai au participat la comemorarea legendarei lupte a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui, Romania.

- Astazi, 10 ianuarie, se implinesc 543 de ani de la Batalia de la Vaslui (10.01.1475), in care oastea Moldovei condusa de Stefan cel Mare a repurtat o stralucita victorie asupra armatei otomane. Cu acest prilej, Miscarea de Tineret "Urmasii lui Stefan" au mers la statuia lui Stefan cel Mare de la Vaslui…

- Reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Moldovei si-au dat intalnire miercuri, 10 ianuarie, la Ansamblul monumental ”Podul Inalt” de la Bacaoani, din judetul Vaslui, pentru omagia implinirea a 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, considerata cea mai mare victorie a crestinatatii obtinuta…

- Astazi, 10 ianuarie, se implinesc 543 de ani de la Batalia de la Vaslui (10.01.1475), in care oastea Moldovei condusa de Stefan cel Mare a repurtat o stralucita victorie asupra armatei otomane. Telul campaniei otomane era ocuparea Moldovei si inlocuirea lui Stefan cel Mare cu un domn, unealta a turcilor.…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si primarul Sucevei, Ion Lungu, au participat, miercuri, la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt, in judetul Vaslui. Autoritatile sucevene sunt partenere cu administratia judeteana din Vaslui in cadrul Programului ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astazi, in județul Vaslui la manifestarile prilejuite de aniversarea a 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt. Alaturi de acesta a fost prezent și primarul Sucevei, Ion Lungu, cei doi depunand coroane de flori la Ansamblul…

- Astazi, prefectul Eduard-Andrei POPICA și subprefectul Mircea Gologan au participat la evenimentul organizat de Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui la statuia ecvestra a lui Ștefan cel Mare de la Bacaoani, cu prilejul marcarii a 543 de ani de la Batalia de la Podul…

- Batalia de la Vaslui, menționata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a avut loc in data de 10 ianuarie 1475 langa orașul Vaslui. Povestea Luptei de la Podul Inalt fost povestita inconfundabil de Catalin Oprișan la „Neatza”, cu detalii picante, hazlii și nu numai.

- Conducerea administratiei locale, dar si a celei judetene din Suceava se vor afla miercuri la Vaslui pentru a participa la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt – Vaslui.„Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Suceava voi depune o coroana de flori la ceremonia ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vor fi prezenți miercuri, 10 ianuarie la ceremoniile prilejuite de comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt care vor avea loc la Vaslui. Cei doi vor depune coroane de flori la Ansamblul…

- Conducerea administratiei locale, dar si a celei judetene din Suceava se vor afla miercuri la Vaslui pentru a participa la comemorarea a 543 de ani de la batalia de la Podu Inalt – Vaslui.„Impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Suceava voi depune o coroana de flori la ceremonia ...

- La Muzeul de Istorie Suceava, Sala de spectacole, in cadrul serilor muzeale, va rula miercuri, 10 ianuarie, de la ora 17:00, filmul istoric romanesc „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475", regia Mircea Dragan. Batalia de la Vaslui, menționata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a ...

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invita publicul sa participe la manifestarea cultural-stiintifica ‘Lupta de la Vaslui – Podul Inalt (10 ianuarie 1475)’, care se va desfasura maine, 10 ianuarie, cu incepere de la ora 11.00, la Ansamblul monumental ‘Podul Inalt’ din satul Bacaoani, comuna Muntenii…

- Miercuri, 10 ianuarie 2018, ora 17, la Muzeul de Istorie - Sala de spectacole, in cadrul serilor muzeale va rula filmul istoric romanesc Stefan cel Mare - Vaslui 1475, regia Mircea Dragan. Batalia de la Vaslui, mentionata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a avut loc in data de 10 ianuarie 1475…

- In cadrul serilor muzeale de la Muzeul de Istorie Suceava, miercuri, la ora 17, in Sala de spectacole, va rula filmul istoric romanesc „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475”, regia Mircea Dragan. Intrarea este libera.Batalia de la Vaslui, menționata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a avut loc in ...

- Muzeul Județean Vaslui, cu sprijinul Brigazii 15 Mecanizate ”Podul Inalt” Iași, va aniversa, miercuri, 10 ianuarie, 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt. La Complexul Monumental ”Podul Inalt”, din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, Consiliul Județean, prin Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”…

- Instituția Prefectului – județul Vaslui a primit ieri zeci de colindatori de la școlile din municipiul reședința. Ieri, zeci de elevi de la școlile fimnaziale ”Mihail Sadoveanu”, ”Constantin Parfene” și ”Ștefan cel Mare” Vaslui au ținut sa-i colinde pe salariații Instituției Prefectului – județul Vaslui,…

- Școala ”Constantin Parfene” Vaslui a caștigat faza municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la baschet, atat la fete, cat și la baieți. Doar trei gimnazii au participat la etapa municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la baschet, baieți și fete. Este vorba despre școlile ”Constantin Parfene” (profesor coordonator…

- Duminica a fost organizat la Iasi festivalul folcloric international „Datini si obiceiuri de iarna" Iasi 50 – editie jubiliara. La eveniment au participat 20 de alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Vaslui, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina,…

- Magazinul din Vaslui functioneaza in format Standard. Primul magazin PROFI Vaslui este amplasat la Silver Mall, pe str. Stefan cel Mare, nr.275A, si se intinde pe o suprafata totala de 665 mp, din care suprafata de vanzari este de 484 mp. Cu 687 de magazine prezente in 373 de localitați și o echipa…

- Soferul microbuzului scolar din comuna Stefan cel Mare (Vaslui) a fost depistat miercuri 13 decembrie, la primele ore ale diminetii, in timp ce conducea un microbuz in care se aflau 15 elevi, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

- Armata romana va achizitiona 227 de transportoare blindate pentru trupe 8X8, a anuntat, miercuri, Ministerul Apararii Nationale (MApN).Potrivit unui comunicat al MApN transmis STIRIPESURSE.RO, Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare prin care s-au aprobat circumstantele si procedura…

- Sala de sedinte ‘Stefan cel Mare’ a Consiliului judetean Vaslui dispune in acest moment de un sistem de videoproiectie, montat in urma cu circa un an, care permite vizionarea materialelor cu ocazia diverselor activitati desfasurate in respectiva locatie. Exista insa un impediment: sistemul in cauza…

- Documentele arata o realitate crunta a participarii Romaniei la Primul Razboi Mondial. Armata romana a fost victima coruptiei politicienilor si guvernantilor din acea perioada. Soldatii au fost trimisi la moarte cu echipament prost, fara cartuse, cu ofiteri slabi si lasi, dar mai ales cu hrana putina…

- Armata americana a interzis, luni, „pana la noi ordine” consumul de alcool trupelor sale staționate in Japonia, ca reacție la un accident rutier mortal provocat duminica in insula Okinawa de un militar american beat

- Armata americana a interzis luni "pana la noi ordine" consumul de alcool trupelor sale stationate in Japonia, ca reactie la un accident rutier mortal provocat duminica in insula Okinawa de un militar american beat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- ”Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie. Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor?”, a scris Traian Basescu pe Facebook. El a publicat si fragmente din discursul sau din sedinta Camerei Deputatilor din 9 aprilie 1996, in timpul careia…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996.…

- Școala ”Ștefan cel Mare” Vaslui a organizat o intalnire de suflet, care a adus laolalta actuali și foști elevi și profesori ai gimnaziului. Cei prezenți au depanat amintiri, i-au omagiat pe cei ieșiți la pensie și i-au comemorat pe cei trecuți spre veșnicie. Evenimentul face parte din seria de manifestari…

- Cadrele medicale din Romania au intarit randurile celor care au ales sa paraseasca aceasta țara in ultimii ani. Foștii angajați ai sistemului medical de la noi au fost primiți in alte țari cu brațele deschise, dar asta a facut ca spitalele romanești sa duca lipsa de personal calificat, iar pacienții…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”, fostul sef al statului publicand fragmente din anuntul demisiei sale din 1996. ”Acum 21…

- „Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie . Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor ? (reproduc fragmente din discurs)”, a scris Basescu pe pagina de Facebook. „In calitate de om politic al opozitiei, nu am dreptul sa las actualului Guvern…

- ”Acum 21 de ani, nimic despre prezumtia de nevinovatie. Ce zici Dragnea, ai curaj sa repeti si tu acest discurs in plenul Camerei Deputatilor?”, a scris Traian Basescu pe Facebook.El a publicat si fragmente din discursul sau din sedinta Camerei Deputatilor din 9 aprilie 1996, in timpul…

- Basescu il indeamna pe Dragnea sa-i urmeze exemplul si sa demisioneze: Ce zici, ai curaj? Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a indemnat, marti, pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplul si sa demisioneze din Parlament pentru a dovedi ca nu face ”din imunitatea parlamentara o pavaza pentru ilegalitati”.…

- Intr-un top al celor mai mari datornici la stat, persoane fizice, realizat de ECONOMICA.net, un prahovean se situeaza pe pozitia a patra. Acesta figureaza cu o restanta de 2,41 milioane de lei la bugetul de stat. Iata un top 10 al celor mai mari datornici la stat, persoane fizice, actualizata la…

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” a organizat o conferința internaționala la care au participat academicieni, profesori și specialiști din țara, Belgia și Norvegia, marcand trecerea a 70 de ani de la moartea savantului Emil Racovița. Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui l-a omagiat pe Emil Racovița,…

- La data de 6 martie 1486, la Scheia, in apropiere de Cetatea Sucevei, a avut loc o batalie data intre razesii lui Stefan cel Mare si armata otomana. Turcii voiau sa-l alunge de pe tronul Moldovei pe marele domnitor, vrand sa puna in locul sau pe Hronoda. Moldovenii i-au invins pe turci, aceasta batalie…

- Laura Cosoi și Radu Valcan joaca in spectacolul de teatru “Belvedere”, alaturi de Dana Dembinski . Premiera are loc in aceasta seara de la ora 20.00. Laura Cosoi marturiseste ca personajul ei este unul plin de culoare, o imbinare intre vis si realitate: “Pana la final nu stiu exact cine sunt, dar mi…

- Mihai Danciu, un barbat din Vaslui, ajuns beat și batut la un spital londonez, spune ca nu știe ce s-a petrecut cu el și cum de se afla in aceasta postura. ”A plecat de doua saptamani spre Anglia, dar are lipsa 14 zile, nu știe nimic”, spun apropiații. ”Era baiat bun, dar bautura l-a stricat”, adauga…

- Regizorul Mircea Dragan a murit, luni seara, a confirmat directorul Centrului National al Cinematografiei (CNC), Anca Mitran. Mircea Dragan a fost unul dintre cei mai prolifici regizori romani. S-a nascut la 3 octombrie 1932 la Gura Ocnitei, in Dambovita, si a absolvit Institutul de Arta Teatrala…

- In perioada 23-27 octombrie, peste 130 de activitați extrașcolare au derulat elevii Școlii ”Ștefan cel Mare” Vaslui in cadrul saptamanii “Școala Altfel, elevii au vizitat mai multe instituții publice, mai ales de cultura, și fabrici din municipiul reședința și au participat la excursii tematice la…

- Bilanțul saptamanii: peste 130 de activitați educative extracurriculare, apreciate in egala masura de elevi, cadre didactice și parinți. In perioada 23-27 octombrie, peste 130 de activitați extrașcolare au derulat elevii Școlii ”Ștefan cel Mare” Vaslui in cadrul saptamanii “Școala Altfel: Sa știi mai…

- Madalina Nistor Potrivit directoarei Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Vaslui, Madalina Nistor, in județul nostru, supravegherea calitații aerului se realizeaza printr-o rețea automata și una “clasica”. Datele sunt colectate și transmise catre panourile de informare publica, amplasate in Vaslui,…

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” a organizat un simpozion științific dedicat personalitații lui Dimitrie Cantemir. Istoricii au argumentat in fața unui public tanar de ce domnitorul și carturarul roman merita cinstit, el fiind, de altfel, un simbol al județului. In prezența a zeci de elevi, istorici…

- CONDOLEANTE… Muzeul “Stefan cel Mare” din Vaslui se afla in doliu. Artistul plastic Cristian Pantea, muzeograf restaurator exceptional si unul dintre cei mai vechi angajati ai institutiei, a incetat din viata la inceputul acestei saptamani. Acesta avea probleme de sanatate, se lupta de ceva timp cu…

- Primul din stanga este primarul Mihai Moraru La Barzești, comuna Ștefan cel Mare, Viacons Rutier Huși a finalizat un proiect de asfaltare și lucrari complexe de reamenajare a albiei unui rau, in valoare de cinci milioane de lei. Dupa doi ani de eforturi, Viacons Rutier Huși a adus bucurie in randul…

- Liga Nationala de handbal masculin a intrat intr-o pauza de aproximativ doua saptamani, dupa ce in aceasta dimineata s-a desfasurat si ultima partida oficiala (Poli Iasi – Dinamo 31-36, meci in devans din etapa a 9-a), inaintea reunirii echipei nationale. Saptamana viitoare, Romania se va afla intr-un…