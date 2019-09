Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii fața de 4 barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 52 de ani, din Silivaș, comuna Hoparta, care sunt cercetați pentru fapte de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, savarșite in seara zilei de 27 august, in…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite in urma unor violente intre cetateni romani produse pe fondul unei dispute familiale, intr-un bloc de locuinte din sud-vestul Germaniei, informeaza site-ul de stiri PZ-news.de , citat de stirileprotv.ro.

- Mesut Ozil și Sead Kolasinac, jucatorii lui Arsenal, au fost atacați in plina zi la Londra de doi bandiți inarmați cu cuțite. Puternicul Kolasinac s-a batut cu mainile goale De-abia se intorsesera din turneul american cu Arsenal. Marți seara, au jucat la Washington (2-2 in fața lui Real), iar a doua…

- Doua persoane au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, iar alte patru au fost retinute dupa ce in noaptea de duminica spre luni au fost implicate intr-o altercatie care a avut loc in fata unei sali de...

- Crima infioratoare in București. Un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket din sectorul 2. Polițiștii fac acum cercetari pentru a afla cine se face vinovat de moartea violenta. Anchetatorii au fost alertați, luni, in jurul orei 4, printr-un apel la 112 ca in parcarea unui centru comercial…

- Mai multe persoane de etnie roma s-au luat la bataie, marți seara, in apropierea unei benzinarii din orașul Targu-Carbunești. Polițiștii au intervenit, de indata, pentru aplanarea conflictului. Patru barbați au fost conduși la audieri, ulterior fiind reținuți pentru 24 de ore. „La data…

- Anchetatorii au stabilit ca moartea copilului de noua ani din Cluj-Napoca a fost violenta si s-a datorat agresiunilor suferite, astfel ca mama acestuia a fost retinuta. In acest caz se fac cercetari privind violenta in familie sub forma omorului potrivit news.roPolitia Judeteana Cluj a anuntat…