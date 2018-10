Bătaie pentru promoţii într-un supermarket din Mamaia VIDEO Imaginile postate pe o retea de socializare au devenit virale. Oamenii nu au asteptat nici macar ca angajatii supermarketului sa aseze marfa pe raft si s-au napustit imediat peste caruciorul care transporta cutiile. Capcanele promotiilor "3 la pret de 1". Cum sunt pacaliti romanii care vor sa faca economii Pana sa ajunga salariatii firmei de paza si sa faca ordine, toate cutiile au fost luate de clienti. Totul a durat aproape un minut. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bataie pentru promotii, intr-un supermarket Kaufland din Mamaia. Zeci de oameni s-au imbrancit si s-au calcat in picioare ca sa puna mana pe cutiile in care se aflau bancute de curte, vandute cu 40, in loc de 100 de lei.

