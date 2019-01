115 ani de la prima atestare oficiala de salvare montana

Anul 2019 este un an jubiliar pentru activitatea de salvare montana din tara noastra. Astfel, salvamontistii aniverseaza: – 115 ani de la prima atestare oficiala privind forme organizate de structuri de salvare montana in Romania; – 50 de ani de activitate de salvare montana in Romania legiferata… [citeste mai departe]