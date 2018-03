Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a contractat serviciul de evaluare si reevaluare a bunurilor mobile si imobile, potrivit anuntului de atribuire nr. 187265 13.03.2018. Acest serviciu este necesar in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 165 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura…

- Din luna aprilie reincep procedurile de atribuire a locurilor de parcare rezidentiale ramase libere. Prima procedura se va desfasura in data de 16 aprilie, la sediul Primariei de pe Bulevardul Eroilor, cand se vor cauta chiriasi pentru locurile de parcare din cartierul Astra I, inclusiv…

- VICTIMA… A plecat la magazin, dupa arpacas pentru coliva si a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in stare foarte grava, cu o gaura de cativa centimetri in cap. Primele cuvinte ale medicilor au fost “ai avut mare noroc”. Daca mai intarzia cateva minute, coliva pe care sotia trebuia sa o faca…

- Racirea brusca a vremii si ninsorile tarzii – neasteptate in iarna blanda de care am avut parte – au dat peste cap socotelile pentru curatenia de primavara. Municipalitatea resiteana a lansat si anul acesta concursul „Resita curata – Curatam si mentinem“, pentru care, potrivit calendarului, asociatiile…

- Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, un echipaj de jandarmi aflat in misiune pe raza localitatii Ciorani a observat ca dintr-o cisterna de 20 de tone se sustragea produs petrolier, scrie agerpres.ro. Langa cisterna in cauza se mai afla o autoutilitara…

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia discuta cu administratia inlocuirea tichetelor de Pasti cu unele dedicate Zilei Internationale a Muncii - 1 Mai. Propunerea ar fi venit luni din partea sindicatelor, urmand a fi rediscutat...

- Peste 25.000 de oameni au venit la stadion pentru meciul din sferturile Cupei Romaniei dintre U Craiova și Dinamo, iar ultrașii echipei gazda au realizat o coregrafie 3D.Pe o panza alb-albastra au afișat o corabie. Langa aceasta a aparut și un trofeu al Cupei Romaniei și mesajul "Toate panzele sus".…

- Camioanele fusesera dirijate in parcare chiar de catre politisti si drumari, iar intrarile si iesirile din parcare blocate ulterior cu zapada pentru a le bloca o eventuala “evadare” . Ieri, dupa reluarea circulatiei, “profesionistii” de la deszapezire, au uitat sa dea zapada la o parte din zona de acces…

- Locatarii și proprietarii de firme care nu curața zapada și gheața din preajma locuințelor vor fi sancționați de polițiștii locali. Aceștia ar putea primi amenzi de pana la cateva mii de...

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Problema locurilor de parcare este acuta in Pitesti, ca de altfel in multe alte orase ale tarii. Cresterea exponentiala a numarului de masini face ca eforturile de amenajare a unor parcari la sol sa ...

- O informatie postata pe pagina de internet a politiei din Ungaria seamana cu stire de pe Times News Roman, insa este cat se poate de serioasa. Un barbat din Romania si-a uitat sotia intr-o parcare de langa Szeged, citeaza agentia MTI.

- Mai multe fete s-au luat azi, 20 februarie la bataie langa Colegiul National „Ioan Slavici” din Satu Mare. Nu se știe exact motivul de la care a pornit scandalul. Oamenii legii au ajuns la fața locului in urma unui apel la”112″. In bataie au fost implicate patru fete. Poliția ancheteaza cazul pentru…

- Manchester City a fost eliminata din FA Cup de o echipa din liga a treia intr-un meci plin de incidente, 0-1. Eliminarea lui Delph, de la sfarșitul primei reprize, a declanșat nebunia (Detalii aici) Visul lui Guardiola de a cuceri patru trofee in acest sezon - Premier, Champions, FA Cup și Cupa Ligii…

- S-a lasat cu bataie la protestul de la Palatul Cotroceni! Deputatul Liviu Pleșoianu, de la PSD, participa, alaturi de mai mulți bucureșteni, la un protest. Acolo și-a facut apariția și Malin Bot. Acesta a fost huiduit de protestatari, care le-au cerut jandarmilor sa il indeparteze. Bot nu a vrut…

- Municipalitatea a semnat contractul pentru lucrarile de executie a celor 43 de strazi care nu au vazut niciodata asfaltul – dintr-un total de 56, cate erau in iulie 2016-, iar asfaltarea acestora ar putea incepe luna viitoare, a anutat primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre buzoieni,…

- Municipalitatea pregateste un proiect privind amenajarea unei parcari subterane in apropiere de Teatrul National „Vasile Alecsandri". Proiectul ar putea fi implementat pe amplasamentul unde a functionat Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu". In septembrie 2017, Primaria a intrat in posesia unui…

- Imagini socante petrecute in Romania. Un barbat care a fost prins fara bilet intr-un tren a fost rupt in bataie de un controlor, dar si de mai multi barbati, conform banatulazi.ro.Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va face prapad: Mii de romani sunt vizați – ce trebuie…

- Pentru ca interesul din partea fanilor este unul extrem de mare, organizatorii festivalului au decis ca luni,12 februarie, de la ora 12.00 va fi disponibila o noua tranșa de abonamente la același preț, de 399 de lei plus taxe. Doar cei care s-au înregistrat pe neversea.com pot sa achiziționeze…

- Doi clujeni le-au dat mari batai de cap politistilor, dupa ce au aprins un conflict in plina strada. Cei doi barbati si-au aplicat mai multe lovituri, iar unul dintre acestia a fost retinut de oamenii legii.

- Cel puțin cinci migranți au fost impușcați in orașul francez Calais, dupa ce doua grupuri originare din Eritreea și respectiv Afganistan s-au luat la bataie. Sute de migranți ilegali se afla in zona, in incercarea lor de a traversa Canalul Manecii pentru a ajunge in Marea Britanie.

- Cele mai multe, 48 la numar, sunt scoase la licitatie in cea de-a doua zona mentionata. Astfel, pe strada Cerna nr. 2A sunt oferite 24 de locuri de parcare, pentru locatarii blocului A4, iar licitatia va fi pe 17 februarie. Alte 24 de locuri sunt disponibile pe strada Mircea cel Batran nr. 8, iar drept…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Uber Romania, in contextul ultimelor incidente violente care au avut loc la Timisoara, tot mai multi soferi parteneri s-au plans cu privire la faptul ca au fost agresati, in ultimele zile, de la sicane in trafic, atacuri cu oua, masini avariate…

- Locatarii din Cartierul Micro V care vor sa primeasca locuri de parcare trebuie sa depuna documentele necesare la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Primaria Buzau. Tariful anual va fi de 90 de lei, pentru fiecare loc de parcare de domiciliu. Pana pe data de 7 februarie, buzoienii…

- Probleme mari langa Palatul Cotroceni cu doar cateva minute inainte de depunerea juramantului de catre Guvernul Viorica Dancila. O conducta a explodat, iar doua persoane sunt in stare foarte grava. In direct la Romania TV, secretrul de stat, Raed Arafat, a oferit primele informații oficiale.Mai…

- Pompierii vasluieni au intervenit, vineri dimineata, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism aflat intr-o parcare, in apropierea unei benzinarii situate la iesirea din municipiul...

- Craiova se poate inspira din experiența altor municipii care s-au implicat și au dorit sa rezolve situația parcarilor de langa locuințele cetațenilor. GdS a identificat doua modele de inchiriere a parcarilor de langa domiciliu contra unei taxe anuale platite catre ...

- O femeie din judetul Vaslui a fost condamnata definitiv la 6 luni de inchisoare cu suspendare, fiind gasita vinovata pentru violenta in familie. In perioada in care ar fi avut in ingrijire un copil incredintat de Protectia Copilului, vasluianca ar fi obisnuit sa il bata.

- Prima altercație intre șoferii UBER și taximetriști a avut loc joi seara, in București, ca urmare a vidului legislativ creat de politicienii incompetenți și corupți, anunța Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) intr-un comunicat de presa.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul bataii ce a avut loc marti seara intre doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizand vineri,…

- Municipalitatea din Targu Jiu ia in considerare infiintarea unei parcari in fata Casei de Cultura din Targu Jiu. Primarul Marcel Romanescu a discutat marti, 16 ianuarie, cu arhitectii gorjeni despre aceasta varianta, &ic...

- Municipalitatea a amenajat noi locuri de parcare in zona Cantemir. Parcarile au fost realizate in special pentru cei care isi lasa masinile, de obicei, pe Al. Decebal ingreunand foarte mult circulatia pietonala. Locurile de parcare au fost amenajate in spatele si in lateralul caminului de nefamilisti.

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitațile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale…

- Locatarii mai multor blocuri din Cartierul Micro 5 trebuie sa depuna documentele pentru parcari rezidentiale la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Palatul Comunal. Tariful anual va fi de 90 de lei, pentru fiecare loc de parcare de domiciliu. Astfel, buzoienii din blocurile 1, 2, 3,…

- Continua demersul autoritaților de atribuire a locurilor de parcare din oraș. Locatarii mai multor blocuri din Cartierul Micro 5 trebuie sa depuna documentele pentru parcari rezidentiale la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Palatul Comunal. Tariful anual va fi de 90 de lei, pentru…

- Continua demersul autoritatilor de atribuire a locurilor de parcare din oras. Locatarii mai multor blocuri din Cartierul Micro 5 trebuie sa depuna documentele pentru parcari rezidentiale la sediul Asociatiei de Proprietari sau la camera 8, din Palatul Comunal.

- Avand in vedere prevederile HCL 326/2017, privind masuri edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in municipiul Buzau, politistii locali au actionat pentru prevenirea incalcarii, Art. 2, din hotarare, aducand la cunostinta…

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.

- Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.

- Un tanar de numai 19 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce l-a lovit pe un alt tanar. S-a intamplat in centrul orasului Gura Humorului in noaptea de joi spre vineri, iar motivul pentru care s-a ajuns la violenta fizica este unul de-a dreptul ridicol.In acea noapte, victima, in varsta de 29 de ani, a…

- Peste cinci sute de locuri de parcare din Focșani sunt blocate și nu pot fi inchiriate cetațenilor din municipiu din cauza votului politic din Consiliul Local. Proiectul de hotarare referitor la administrarea locurilor de parcare de catre societatea Parking SA a fost discutat de trei ori in ședințele…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local.

- Anul 2017, in judetul Galati, s-a terminat sub semnul crimei si a inceput tot cu o crima. La Pechea, in ultimele zile ale anului trecut, un barbat si-a ucis mama in bataie, iar la Branistea, in primele zile ale anului acesta, un alt barbat si-a ucis, tot in bataie, concubina. Costel Lungeanu din Pechea…

- Un accident de munca extrem de grav a avut loc joi dupa-amaiza intr-un parc industrial din localitatea prahoveana Ariceștii Rahtivani, langa Ploiești. Doi tineri muncitori au fost striviți sub o grinda metalica de cateva tone. Unul dintre ei a scapat cu rani mai ușoare, insa celalalt este in stare…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta demararea constructiei mai multor parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, una dintre acestea fiind amplasata in zona Garii de Nord, iar o alta in Piata Constitutiei. „Va fi demarata constructia de parcari subterane…

- Impuscaturile au avut loc la Highlands Ranch, la aproximativ 25 km sud de Denver, cel mai mare oras al statului Colorado. Primele cifre indica faptul ca cel putin 8 politisti au fost impuscati. Politistii au fost chemati la un act de violenta domestica, duminica, la ora locala 05.15 (14.15,…

- Cancelarul Angela Merkel, care conduce Germania de 12 ani, se afla intr-o situatie delicata dupa esuarea negocierilor de pana acum pentru formarea guvernului. Un sondaj ar indica si ca ea nu ii mai convinge pe germani. Majoritatea germanilor pare sa fi ajuns la concluzia ca vremea Angelei…

- Gicu Grozav este fotbalistul curtat de FCSB și CFR Cluj, insa Cornel Țalnar, unchiul sau, susține ca mijlocașul de 27 de ani nu va reveni in Romania. Grozav a fost abordat atat de clujeni, cat și de patronul roș-albaștrilor, in condițiile in care a renunțat la serviciile impresarului Laurențiu Marinescu. …

- Statuia Regelui Ferdinand a ajuns la Iasi. Sstatuia va fi amplasata temporar in fata Primariei. Municipalitatea nu a stabilit inca amplasamentul permanent, locurile avute in vedere fiind parcul de langa Fundatie, parcul din Podul Ros si langa Universitatea Al. I. Cuza. Statuia va fi mutata dupa ce va…