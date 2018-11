Stiri pe aceeasi tema

- Altercație intr-un sediu de Poliție din Craiova, in care trei oameni ai legii au fost batuți. In urma incidentului, mai multe persoane din Craiova si comuna Sadova (judetul Dolj) au fost conduse, marti, la Poliție. Potrivit IPJ Dolj, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au fost sesizati ca…

- Trei politisti din Craiova au fost agresati intr-o sectie din oras, in timp ce incercau sa imobilizeze doi barbati cercetati in urma unui conflict izbucnit intre mai multe persoane, in Sadova, judetul Dolj, din cauza unui loc de parcare.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca intre mai multe persoane a avut loc o altercatie fizica, in urma careia trei tineri cu varste cuprinse intre 16 si 22 de ani, din Sadova,…

- Mai multe persoane din Craiova si comuna Sadova (judetul Dolj) au fost conduse, marti, la politie dupa ce au fost implicate intr-o altercatie fizica generata de o cearta pe cateva locuri de parcare din...

- La data de 4 octombrie a.c., politisti din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Rast au fost sesizati de catre un barbat de 50 de ani, din Calafat, cu privire la faptul ca, in perioada 1 septembrie – 3 octombrie a.c., ...

- Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova au efectuat o percheziție domiciliara la locuința unui minor de 14 ani, din Craiova, banuit de savarsirea infractiunii de furt dintr-un autoturism, fapta comisa la data de 7 septembrie, in dauna unei tinere ...

- La data de 29 august a.c., politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Rovinari au fost sesizati prin apelul 112 de un barbat, de 38 de ani, din comuna Bilteni, cu privire la faptul ca ar avea un conflict cu persoane necunoscute. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului,…

- Politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Plenița au fost sesizați joi, 9 august, prin S.N.U.A.U. 112, de un barbat, de 48 de ani, din Plenita, cu privire la faptul ca acesta a fost implicat intr-o tamponare in trafic. In ...