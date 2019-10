Bătaie ONG-istică pe 20.000 de euro ARAD. Va informam in urma cu o luna despre „donatia” de 20.000 de euro pe care Primaria Arad o face unui ONG, prin intermediul unei tranzactii imobiliare al carei obiect il constituie fosta cresa UTA de langa stadion. Practic, Primaria a cumparat cresa de la proprietarul imobilului (SC UTA SA), iar compania s-a angajat sa doneze „suma neta astfel obtinuta cu titlu de pret (20.000 de euro) catre o organizatie neguvernamentala de tip ONG partenera a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Arad”. Cine este ONG-ul care a castigat lozul cel mare? Ne-am interesat si acum o luna, am facut-o si… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

