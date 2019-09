Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda unor perspective sumbre cu privire la admiterea de anul acesta, universitațile de stat din Iași au raportat, in unele cazuri, cele mai bune cifre in ceea ce privește numarul de candidați inscriși din ultimii zece ani și concurențe ca in perioada dinaintea crizei economice din 2008. Universitatea…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a afișat astazi primele rezultate, in urma concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de licența, in sesiunea din iulie, pentru anul universitar 2019-2020. Verifica aici rezultatele preliminare, inainte de contestații, la Admiterea de la Politehnica…

- Cei mai multi dintre cadidatii de ieri au ales sa se inscrie la Automatica si Calculatoare, la Arhitectura, dar si la Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Practic, mai bine de jumatate dintre dosarele depuse in cursul zilei de ieri s-au dus catre aceste trei facultati. Fenomenul poate…

- Universitatea Tehnica Prima care a inceput admiterea este Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, de luni, 8 iulie, care scoate aproape 4.000 de locuri la licenta (2.400) si master (1.600) la buget. Cele mai cautate facultati anul trecut au fost Automatica si Calculatoare, Arhitectura, Electronica,…

- In cele doua zile de admitere s-au inscris insa relativ putini candidati, 48 pentru locurile la buget si 8 pentru cele la taxa. Unul dintre motive ar fi acela ca inscrierile la cele mai vanate doua Facultati de la TUIASI, Facultatea de Automatica si Calculatoare si Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino",…

- Universitatea Politehnica din București scoate la concurs 6.045 de locuri, dintre care 1.075 cu taxa, pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2019-2020. Concursul se va desfasura, pentru trei dintre facultatile din cadrul U.P.B, chiar in momentul…