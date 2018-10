Stiri pe aceeasi tema

- Distractia unor tineri din Gorj s-a incheiat la politie. Dupa ce au baut peste masura, 9 indivizi cu varste cuprinse intre 26 si 36 de ani s-au luat la bataie intr-un local din Izvoarele. A fost nevoie de intervenția agenților de paza pentru a calma spiritele. Aceștia i-au scos ulterior afara din local…

- Polițiștii din Targu-Jiu au descins, marți dimineața, la locuințele unor persoane acuzate de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cele 11 percheziții efectuate pe raza municipiului Targu-Jiu au fost urmate de rețineri pe banda rulanta, opt persoane fiind conduse in arest…

- La data de 10 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Targu Carbunesti si Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au pus in aplicare un mandat de executare a inchisorii, privind un barbat, de 41 de ani, din comuna Țințareni, condamnat la o pedeapsa cu inchisoare de 1 an si 11 luni pentru…

- La data de 24 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orașului Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, trei barbati cu varste cuprinse intre 37 si 44 de ani, toti din orasul Targu Carbunesti, fiind banuiti de savarsirea…

- Doi barbați au murit intr-un grav accident de circulație, care s-a produs duminica dimineața, in comuna Ciuperceni. Unul dintre ei se afla la volanul unui tractor și celalalt in caruța tractata de vehicul, in momentul in care au fost loviți de un autoturism. Caruțașul a murit pe loc. „Un barbat de 35…

- Doi elevi ai Liceului Teoretic „Eugen Lovinescu” din Capitala au fost batuti de catre alti trei baieti, in apropierea unitatii de invatamant, anunta Politia Capitalei, care precizeaza ca cei doi au fost transportati la o unitate pediatrica pentru ingrijiri. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat,…

- Surpriza de proporții pentru doi gorjeni care au mers sa se distreze la un restaurant din localitatea Izvoarele. Cand au ieșit din local vrand sa plece acasa și-au gasit mașinile vandalizate . Persoane necunoscute le-au spart geamurile autoturismelor și au furat tot ce au gasit de valoare. Polițiștii…

- Ca urmare a altercației de ieri din fata unui bar din oraș polițiștii de investigatii criminale au reținut șase barbați cu varste cuprinse intre 20 și 41 de ani, din Targu Jiu, banuiți de infracțiunea de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Articolul Sase barbați reținuți la Targu Jiu…