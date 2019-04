Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in cazul asasinarii rapperului Nipsey Hussle a fost identificat de politia din Los Angeles, conform anuntului facut de reprezentanti ai autoritatilor. Luni seara, mai multe persoane au fost ranite la priveghiul improvizat la Los Angeles, scrie news.ro.LAPD a anuntat luni noapte ca…

- Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul Hyde Park din Los Angeles, scrie news.ro.Potrivit Los Angeles Times, citat de Variety, Ashedom a fost impuscat de mai multe ori si transportat…

- Nipsey Hussle a fost una dintre cele trei persoane impuscate. Incidentul s-a petrecut la ora locala 15.20 (noaptea duminica spre luni in Romania, ora 01.20), in fata magazinului Marathon Clothing, pe care acesta abia il deschisese. Celelalte doua persoane impuscate se afla in stare critica, insa…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Doi copii de 10 ani si 15 ani si o femeie au murit in noaptea de duminica spre luni, cel mai probabil intoxicati cu fumul de la un generator, intr-o locuinta din Craiova. Alte trei persoane gasite in aceeasi camera au fost transportate la spital, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Mai multe persoane au fost impușcate sambata, in timp ce se jucau la o sala de bowling din apropiere de Los Angeles. Poliția din orașul Torrace, aflat in apropiere de Los Angeles, a transmis ca sunt "informatii privind tiruri cu arme de foc si victime la pamant". Poliția a cerut populației sa nu se…

