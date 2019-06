Bătaie la intrare în Secția de Poliție Florești La data de 19 iunie, ora 11:00, polițiștii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut pentru 24 de ore un barbat cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violențe. In fapt, barbatul de 57 de ani, din comuna Gilau, in timp ce se afla in zona caii de acces in incinta sediului de poliție din localitatea Florești, pe fondul unor discuții contradictorii cu un alt barbat de 44 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, l-ar fi strans de gat, aplicandu-i lovituri care i-au provocat o plaga in zona capului. Polițiștii au intervenit in aplanarea conflictului iscat intre cei doi barbați.… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 iunie, în jurul orei 17.55, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au depistat un tânar de 22 de ani, din Florești, în timp ce conducea autoturismul pe D.N.1 E60, în zona sensului giratoriu din localitatea Luna de Sus, județul Cluj, dinspre localitatea…

- Reținuți de polițiști dupa ce au agresat un varstnic Polițiștii din Galda de Jos i-au reținut pe doi barbați din comuna Intregalde care, din cauza unor neințelegeri legate de pașunatul animalelor, l-au agresat pe un varstnic de 74 de ani. Cei doi vor fi prezentați in fața magistraților. La data…

- Soferul unei cisterne incarcate cu ciment a fost prins beat crita la volan, de catre politisti, la Letcani. Barbatul in varsta de 48 de ani, venea de la Bicaz si trebuia sa ajunga in municipiul Iasi, el fii tras pe dreapta de catre politistii de la Sectia 8 Rurala Letcani. In urma testarii, a reiesit…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de comiterea mai multor infracțiuni. Conform probatoriului administrat, la data de 26 mai, in jurul orei 05:00, cel in cauza – un barbat in varsta de 35 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi patruns…

- In perioada 27 – 28 mai, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier și Secția 7 Poliție – au organizat o acțiune ce a avut ca scop impunerea unui climat de disciplina in randul conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza, precum și a celor care conduc sub…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au identificat și reținut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. Conform probatoriului administrat, la data de 10 aprilie, cel in cauza, un tanar, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi incercat sa sustraga…

- Ieri, in jurul orei 13.45, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati telefonic cu privire la un posibil furt dintr-un imobil din cartierul Maraști, Cluj-Napoca. Politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au acționat cu celeritate și au reușit…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore doi tineri banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat, furt in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis. Conform probatoriului administrat, in noaptea de 29/30 martie, un…