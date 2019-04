Bătaie între ţiganii români, la Madrid. Poliţia a intervenit în forţă VIDEO Incidentele au avut loc chiar in centrul Madridului, in celebra piata Puerta del Sol. Mai multi tigani din Romania s-au luat la bataie cu pumnii si picioarele, insa au fost opriti de catre politistii spanioli, care au intervenit in forta. Altercatia a fost filmata de un turist, care a postat imaginile pe o retea de socializare. Politistii i-au lovit pe oamenii implicati in altercatie, femei si barbati, cu bastoane de cauciuc. Ulterior, fortele de ordine i-au arestat pe toti cei implicati in bataie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

