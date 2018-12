Stiri pe aceeasi tema

- Doua mame au oferit un altfel de spectacol de Craciun. In timp ce copiii lor se aflau pe scena, cele doua femei s-au luat la harța și nici lacrimile micuților speriați de scandal nu le-au facut sa inceteze. Intamplarea a avut loc la școala Albani Roccela din orașul Gela, Italia.

- Un spectacol de Craciun sustinut luni de elevii unei scoli primare din orasul Gela din sudul Italiei a fost suspendat, dupa ce parintii s-au luat la bataie in fata copiilor, relateaza marti DPA. Doua femei, sustinute de rudele lor, au inceput sa se bruscheze dupa ce fiecare a dorit sa ocupe cel mai…

- Incidentul a avut luni, in orasul Gela din sudul Italiei, in timpul unui spectacol de Craciun de la școala ”Albani Roccella”. Totul a pornit dupa ce doua femei au inceput sa se bruscheze in incercarea de a ocupa cel mai bun loc pentru a filma spectacolul cu telefonul mobil, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Maliyah Palmer, 6 ani, a fost lasata, vineri, in casa familiei din Missouri, SUA, cu fratele ei de 12 ani și cu sora ei de 16 ani. Baiatul a gasit un pistol in dormitorul parinților sai și și-a impușcat accidental surioara. Maliyah a fost transportata de urgența la spital, dar a murit la scurt timp,…

- Spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski va fi prezentat in premiera pe 10, 11 si 14 noiembrie, la Opera Nationala Bucuresti, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "'Spargatorul de nuci' prezinta o poveste intre realitate si visul…

- Șapte jucatori sunt cercetați in Italia dupa ce l-au batut pe un individ intr-o discoteca din Reggio, pe 23 decembrie 2016. Procesul fotbaliștilor, intre care se afla și fundașul Vasile Mogoș, a inceput pe...

- O adolescenta din Timișoara a facut un gest fabulos! Dupa ce a sesizat ca un șofer a uitat geamul de la mașina deschis, eleva, fara sa fie indrumata de cineva, s-a așezat langa autoturism și l-a pazit pana cand proprietarul s-a intors. Intamplarea a fost relatata chiar de proprietar, care, impresionat…

- Teatrul de Stat Constanta, in parteneriat cu Teatrul Astragali din Italia organizeaza spectacol la Muzeul de Istorie Nationala SI Arheologie Constanta. Evenimentul va avea loc sambata, 6 octombrie in cadrul proiectului cofinantat de Uniunea Europeana, "Legende pe ruine circulare". Spectacolul a rezultat…