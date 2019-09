Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri jucatori de fotbal de la un club sportiv din Maramureș s-au luat la bataie azi-noapte intr-un club de noapte din Baia Mare. Motivul incaierarii nu se cunoaște, potrivit gsp.roUnul dintre participanții la scandal a primit o sticla in cap și a cazut inconștient, anunța vasiledale.ro.…

- Unul dintre ei a primit o sticla in cap și a cazut inconștient, anunța vasiledale.ro. Sursa citata susține ca la fața locului au intervenit cinci echipaje ale poliției și trupele speciale din cadrul IPJ Maramureș. Tanarul ranit a ajuns la Spitalul Județean de Urgența pentru investigații medicale,…

- Mai mulți tineri jucatori de fotbal de la un club sportiv din Maramureș s-au luat la bataie azi-noapte intr-un club de noapte din Baia Mare. Motivul incaierarii nu se cunoaște. Unul dintre participanții la scandal a primit o sticla in cap și a cazut inconștient, anunța vasiledale.ro. Sursa citata susține…

- Trei accidente grave in Maramures. Mașini distruse și mai multe persoane ranite Pentru politistii rutieri luna septembrie a debutat cu mai multe interventii la accidente rutiere cu victime Ieri, 02 septembrie, politistii au intervenit la trei accidente de circulatie, toate soldate cu ranirea unor persoane.…

- In cursul serii de ieri pompierii baimareni au intervenit pe strada Motorului din Baia Mare pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o garsoniera. Oana Alexa-Gonczi, purtator de cuvant ISU Maramures: “S-a intervenit cu doua echipaje de stingere si un EPA SMURD. Nu s-au inregistrat victime.…

- Incident șocant in Maramureș! In timpul unei razii, polițiștii de la trupele speciale au incercat sa opreasca o mașina de teren in localitatea Poienile de sub Munte, insa șoferul nu a oprit. Ulterior, a fost o urmarire, in care oamenii legii au tras mai multe focuri in aer și in autovehicul.Din…

- Accident Rutier in Grosii Baii cu 3 autoturisme implicate, 7 victime, dintre care 3 copii, au intervenit 2 echipaje SAJ si 2 EPA (din Baia Mare si Farcasa). La accidentul de la Grosi a intervenit Det. Baia Mare cu 1 echipaj de stingere, 2 SMURD si 2 SAJ. Victimele au fost transportate la spital, cu…