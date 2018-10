Stiri pe aceeasi tema

- Șapte femei s-au batut, joi, in fața Școlii „Mihai Viteazu” din Alexandria, incidentul avand loc sub ochii copiilor. Femeile, aparținand unor clanuri rivale din oraș, au aruncat cu sticle și au folosit cuvinte obscene, iar polițiștii le-au ridicat și le-au dus la audieri. Incidentul din fața Școlii…

- O fetița de 13 ani din Alexandria a fost lovita de o mașina condusa de un consilier al Garzii Forestiere. Șoferul era beat, informeaza Mediafax, iar dupa comiterea accidentului a fugit de la locul faptei. El a fost gasit mai tarziu, polițiștii stabilind ca barbatul avea și permisul suspendat pentru……

- Conducerea DSP Teleorman a dispus intreruperea activitatii unei gradinite din Alexandria dupa ce mai multi copii de acolo au ajuns la spital. Rezultatele analizelor probelor prelevate de medicii au venit in cursul aceste saptamani: enterocolita infectioasa. Institutia a impus o serie de masuri.

- O criza de gelozie a iscat un scandal monstru la „Insula Iubirii” din Rusia. Imaginile au devenit virale și au starnit reacții neașteptate din partea celor care le-au urmarit. Una dintre concurentele emisiunii ”Insula Iubirii”, Tatiana Blumenkranz a atacat-o pe Mariana Petria. Tanara a fost extrem…

- Imagini: Plan ROȘU de intervenție: Microbuz cu pasageri implicat intr-un accident grav. Mai multe persoane ranite.foto Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in eveniment fiind implicat un microbuz in care se aflau mai multe persoane. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție,…

- Doi ingrijitori de la Gradina Zoologica din Brasov au fost sfasiati de un urs. Animalul i-a atacat chiar in fata vizitatorilor - cei mai multi copii - care nu au putut sa intervina. Angajatii sunt acum in stare grava la spital, in timp ce autoritatile deschid anchete.

- Gata! Premiul record pus la bataie la Joker a fost ridicat de norocosul castigator, un barbat din Alexandria, judetul Teleorman. In prima faza, omul si-a verificat biletul cumparat dintr-o agentie Loto, pe care daduse 7, 3 lei, si s-a bucurat sa afle ca e castigatorul potului pus la bataie la Joker.…

- O tanara mama din Sibiu a fost snopita de un șofer violent in propria mașina in care erau și fiicele sale. In urma loviturilor, femeia a avut nevoie de o zi de spitalizare, iar fiicele sale vor primi ajutor din partea unui psiholog ca sa nu ramana cu traume. In incercarea de a-l identifica, femeia […]…