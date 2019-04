Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a deschis o ancheta dupa aparitia pe internet a unei inregistrari care surprinde modul in care intervine un echipaj de Politie pentru aplanarea unui conflict intre mai multi romi romani, implicati intr-o bataie, in centrul Madridului.

- Salvați Copiii atrage atenția asupra riscurilor pe termen lung ale violenței asupra copilului, ca urmare a cazului de la școala din Botoșani, pentru care organizația a sesizat Avocatul Poporului. Salvați Copiii a aflat, din numeroasele relatari mass-media, despre faptele de violența comise asupra unui…

- Scene demne de filmele despre lupte s-au desfasurat in Sighetu Marmatiei! Doua colege de liceu s-au batut in plina strada. Batausa ar fi cunoscuta in zona, motiv pentru care niciun coleg nu vrea sa vorbeasca despre incident.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Saveni, județul Botoșani, funcționeaza, din aceasta luna, intr-un nou sediu. Investiția, care s-a ridicat la peste 2 milioane de lei, este cea mai mare efectuata de Ministerul Public in județul Botoșani in ultimii 18 ani. Cladirea a fost construita pe un teren dat…

- Inca din 2016, mai multe școli din țara au intrat intr-un program pilot al Guvernului pentru ca elevii sa beneficieze de o masa calda la școala. Din pacate, doar doua școli au fost alese din Botoșani.

- Numarul deceselor din cauza gripei crește de la o ora la alta in tara, motiv pentru care autoritațile de la Botoșani sunt in alerta. Vorbim deja de 31 de decese la nivel national din cauza virusului gripal.

- Bataie incredibila pe locurile de la Politie. Pentru cele 300 de locuri scoase la concurs de Scoala de Agenti de Politie (SAP) Septimiu Muresan din Cluj-Napoca s-au inscris 1.380 de candidați.